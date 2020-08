ACV mist vernuft tegen Gemert: uit beker

ACV is het seizoen 2020/2021 begonnen met een bekernederlaag. In de eerste voorronde van de KNVB-beker bleek Gemert te sterk voor de Assenaren: 0-2.

Beide goals vielen na rust. In de 63e minuut schoot Johan van Lierop de 0-1 achter ACV-doelman Morten Otto en acht minuten voor tijd, amper een minuut nadat ACV alles of niets ging spelen, zorgde Moreno Koenders voor de beslissing.

Acht corners, geen treffers

Gemert, de nummer 4 van het afgelopen seizoen in de Derde Divisie Zondag startte sterk in Assen, maar gedurende de eerste helft nam ACV het initiatief over. De formatie van trainer Fred de Boer, komend seizoen uitkomend in de zaterdag Derde Divisie Zaterdag, kreeg ook mogelijkheden op de openingstreffer maar die waren niet besteed aan Mark Jagt, Marco van der Heide, Pascal Huser en Steyn Strijker. De grootste, enige échte, kans kans voor rust was voor de prima spelende centrumverdediger Luka Prljic maar de van de van PEC Zwolle overgekomen speler kopte uit een corner van Huser (één van de acht in de eerste helft) naast. Daartegenover zorgde Gemert twee keer voor gevaar. Van Lierop krulde de bal net langs de paal en Joost Habraken kopte in kansrijke positie ruim over. En zo gingen beide ploegen rusten met 0-0, waar ACV met een beetje vernuft én door sneller te besluiten zeker op voorsprong had kunnen staan.

Van Lierop breekt de ban

In de tweede helft speelde Gemert beduidend sterker. Van Lierop kreeg al snel de kans op 1-0, maar bij zijn eerste poging redde Otto en zijn tweede inzet werd geblokt door Jim de Leeuw. Nadat aan de andere kant Justin Mulder net niet kon afdrukken en Huser een metertje of drie naast schoot was de derde kans na rust voor Van Lierop wel raak. Otto redde niet sterk op het schot van Coen Brouwers, waarna Van Lierop simpel kon binnentikken: 0-1.

Faraouni twijfelt

Vijf minuten na de openingstreffer kreeg invaller Toufik Faraouni bij zijn eerste balcontact een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar de aanvaller die Pascal Huser kwam aflossen twijfelde te lang. Een kwartier voor tijd was Prljic, opnieuw met een kopbal uit een corner, dichtbij de gelijkmaker maar net als voor rust ging zijn inzet naast.

Alles of niets blijkt razendsnel niets

Uitgerekend op het moment dat ACV overschakelde naar 1-op-1 achterin en alles of niets wilde spelen sloegen de gasten voor de tweede keer toe. Spits Moreno Koenders plaatste de bal vanaf randje zestien keurig achter Otto. "Dat is hun ervaring en slimheid", aldus ACV-trainer Fred de Boer na afloop. "Daar moeten wij in groeien, net als in het rustig spelen en geen gekke dingen doen." En daar had de oefenmeester zeker een punt, want met een beetje pech was ACV het duel met negen man geëindigd na wat al te doldrieste overtredingen van Faraouni en Nande Wielink.

Volgende week speelt ACV de eerste competitiewedstrijd in de Derde Divisie, uit bij titelfavoriet Sparta Nijkerk.