De zes meest gestelde vragen aan de CoronaMelder-helpdesk

De CoronaMelder wordt in Drenthe nu al een tijdje getest. De app, die sinds 17 augustus in de lucht is, heeft al geleid tot een waarschuwing in onze provincie en is momenteel ruim een miljoen keer gedownload.

De gebruikers van de app hebben de afgelopen tijd vragen gesteld aan de Heldesk CoronaMelder. Hoe werkt het en waarom doet de app het niet op oudere telefoons? In dit artikel de zes meest gestelde vragen -en de antwoorden- op een rij.

Hoe werkt CoronaMelder?

Als je je bij de GGD laat testen op corona en het coronavirus blijkt te hebben, word je gebeld door de GGD. De medewerker van het bron- en contactonderzoek vraagt dan of je CoronaMelder gebruikt. Zo ja, dan kun je samen met de GGD melden in de app dat je positief bent getest. Vervolgens krijgen andere appgebruikers die ten minste 15 minuten bij jou in de buurt zijn geweest - en de CoronaMelder app ook op hun telefoon hebben geactiveerd - een melding dat zij op een bepaalde dag in de buurt zijn geweest van iemand met het coronavirus.

Als CoronaMelder een risicovol contact vaststelt, krijgt je als gebruiker het advies om een coronatest aan te vragen en in quarantaine te gaan. Ga dan niet naar je werk, maak geen gebruik van het openbaar vervoer, ontvang geen bezoek en houd minimaal anderhalve meter afstand om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Zo werkt de app CoronaMelder

Wanneer krijg je een melding?

Je krijgt een melding als je langere tijd bij iemand in de buurt bent geweest die later positief is getest. Bijvoorbeeld als je met het openbaar vervoer reist of een etentje hebt gehad. Je krijgt geen melding als je kort bij een ander in de buurt bent geweest. Je krijgt dus geen melding als je iemand voorbijfietst.

Hoe download je CoronaMelder?

CoronaMelder is eenvoudig te downloaden op je telefoon. Als je een Android-telefoon hebt, vind je de app in de Google Play Store. Gebruikers van een iPhone kunnen CoronaMelder in de App Store downloaden. Ook kun je in alle Drentse bibliotheken terecht voor hulp bij het installeren van CoronaMelder. Kun of wil je de deur niet uit? Dan kun je bellen naar het gratis nummer van de Helpdesk CoronaMelder: 0800 1280.

Waarom werkt CoronaMelder niet op oudere smartphones?

De app werkt op iPhones met iOS 13.5 of nieuwer en op de meeste Android-telefoons met Android 6.0 of nieuwer. Reden is dat het uitwisselen van de willekeurige codes pas in deze versies van iOS en Android wordt ondersteund.

Hoe gaat CoronaMelder om met privacy?

De app werkt zonder persoonsgegevens of locatiegegevens. Als je telefoon via bluetooth met andere appgebruikers in de buurt contact maakt, is dit via een willekeurige code. CoronaMelder weet dus niet waar en met wie je bent. Ook als je het coronavirus besmet raakt en dit via de app meldt, is dit niet aan jouw persoonsgegevens te koppelen. Zowel het gebruik van de app, als het samen met de GGD melden van jouw positieve testuitslag, is vrijwillig.

Is of wordt de app verplicht?

Nee, het gebruik van CoronaMelder is vrijwillig. Dat is het geval nu tijdens de praktijktest en dat blijft zo na de voorgenomen landelijke introductie. Niemand mag je verplichten de app te gebruiken of te laten zien om ergens toegang te krijgen.

