Adviseur faunabeheer: 'Probleemwolf afschieten kan leiden tot meer schade aan landbouwhuisdieren'

Acht keer overwon een wolf een verplaatsbaar en goedgekeurd wolfwerend raster met draden en doodde meerdere schapen. Dat was reden voor de provincie om te gaan onderzoeken of je in zo'n geval mag gaan schieten. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk, zegt Sander Crasborn, adviseur faunabeheer, die ook rechters adviseert over beheerkwesties.

"Het is één roedel die dit bij één specifiek raster doet. Dan moet er misschien eerst worden gekeken of er andere maatregelen mogelijk zijn, zoals een andere manier van rasteren of een ander type raster. Je zult meer moeten doen om aan te tonen dat bescherming met rasters niet mogelijk is voordat je kunt gaan schieten."

Mogelijk averechtse werking

Afschot kan zelfs leiden tot meer aanvallen op vee, als bijvoorbeeld een van de ouders wordt neergeschoten, zegt Crasborn. "Wolven hebben een bijzonder complexe sociale structuur. Als een wolf zich heeft gevestigd in een gebied, dan houdt zo'n roedel dit gebied enigszins vrij van zwervende wolven. En als je gaat schieten in een roedel, dan kan die uit elkaar vallen. Dan komt er meer ruimte voor zwervende wolven en dat betekent over het algemeen meer schade aan landbouwhuisdieren."

Crasborn wijst er ook op dat een roedel niet per se meer prooidieren nodig heeft of meer schapen pakt dan een enkele wolf. "Of je nu een wolf hebt of vijf wolven: ze doden een ree. Een roedel eet dan meer van het dier dan een enkele wolf en komt vaak ook niet meer terug op diezelfde plek."

Ook kan afschot van de verkeerde wolf meer jongen tot gevolg hebben. "Want als het mannetje eruit wordt geschoten, dan kan een nieuwe zwerver de moeder en dochter dekken zodat er nog meer jongen komen", aldus Crasborn.

"Dat zijn allemaal dingen die wij willen gaan uitzoeken. Hoe dit werkt in zo'n populatie. Ik ken verschillende onderzoeken en die gaan we allemaal op een rijtje zetten om te weten wat we nu wél kunnen in Drenthe", reageert gedeputeerde Egbert van Dijk.

Wolvenvrij Drenthe ver weg

Uiteindelijk wil Drenthe een wolvenvrije regio worden. "Dat staat in het coalitieakkoord. Dat is een lange weg die jaren gaat duren en dit is een eerste stap", aldus Van Dijk.

Crasborn kent geen voorbeelden in Europa waar de nulstand wordt gehanteerd. "Wel populatiereductie en de aanpak van probleemwolven. Bijvoorbeeld in Oostenrijk nemen ze enkele wolven uit de populatie. De onderbouwing is daar dat de koeien die nodig zijn om alpenweides te begrazen, niet met rasters kunnen worden beschermd. Vanwege het belang van die alpenweides voor de biodiversiteit wordt daar ingegrepen. Maar daar is dus een heel goede onderbouwing voor nodig."

Ook het noordelijk deel van Zweden wordt vrij van wolven gehouden, omdat de lokale bevolking hier afhankelijk is van rendieren.

Taak voor professionals