Wegenbelasting stijgt minder hard in Drenthe, dit is waarom

Het bezit van een auto of motor in Drenthe is opnieuw duurder geworden. Ten opzichte van 2023 zijn eigenaren zo een paar tientjes per jaar duurder uit, blijkt uit cijfers van het CBS.

Gemiddeld dragen Nederlanders 7 procent meer wegenbelasting af. Dat is bij elkaar 6,8 miljard euro. In Drenthe ligt de stijging iets lager (6 procent).

Een bezitter van een auto met het gewicht van een Volkswagen Golf (ongeveer 1.200 kilo) betaalt 700 euro. Dat is 40 euro meer dan vorig jaar.

Alleen mensen in Groningen (708 euro), Zuid-Holland (716 euro) en Gelderland (716 euro) zijn duurder uit. Dat is niet nieuw, want Drenten dragen door de jaren heen relatief veel af aan wegenbelasting.

Toch stijgt de toelage in Drenthe minder hard dan elders, zoals Noord-Holland, waar een bijna 12 procent hogere aanslag op de deurmat valt. Hoe kan dat?

De opcenten

Wegenbelasting, ook wel motorrijtuigenbelasting, bestaat goedbeschouwd uit twee lagen. Eén deel heft de Rijksoverheid, de provincie neemt het andere deel voor haar rekening. Dat gebeurt met zogeheten opcenten: een belasting op de wegenbelasting.

Elke provincie bepaalt haar eigen tarief. Het Rijk stelt jaarlijks het maximumniveau van de opcentenheffing vast. In 2024 is dat 138 procent. Zo ver gaan provincies overigens niet.

In Drenthe ligt dit tarief, gelijk met voorgaande jaren, op 92 procent. Drenthe en Groningen zijn de enige provincies waar niet wordt gesleuteld aan de heffing. De overige provincies krikken het opcententarief wel verder op. Een belangrijke verklaring waarom de wegenbelasting daar harder stijgt dan in Drenthe.

Dieselrijders duurder uit

Verder hangen de kosten van auto- of motorbezit samen met de persoonlijke situatie. Het type brandstofmotor, CO2-uitstoot en gewicht bepaalt of de wegenbelasting omhoog wordt gestuwd. Het aantal kilometers dat iemand rijdt, heeft geen invloed. Tenzij het rekeningrijden wordt ingevoerd.

De opbrengst van de opcenten zijn vrij besteedbaar. Provincies kunnen het gebruiken voor wegenonderhoud, of andere zaken.

Komt het begrip 'opcenten' uit de lucht vallen? Dat kan, want hiervoor valt geen aparte brief op de deurmat. De Belastingdienst int in één keer, samen met het geld dat het Rijk inhoudt.