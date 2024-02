Streep door Zomercup Midden-Drenthe: 'Te weinig draagvlak'

Het is gedaan met de Midden-Drenthe Zomercup, een toernooi voor voetbalverenigingen in Midden-Drenthe. "De animo na de tijdelijke stop in verband met corona is te klein geworden", schrijft de gemeente Midden-Drenthe in een verklaring.

In 2019 was de eerste editie van de Midden-Drenthe Zomercup een groot succes. In de daaropvolgende twee jaar ging het toernooi vanwege coronamaatregelen niet door. In 2022 volgde de tweede editie, maar er namen beduidend minder leden, teams en verenigingen deel.

Wethouder Rico Schans: "Ondanks de grote inzet van het bestuur, was er te weinig draagvlak om de Midden-Drenthe Zomercup voort te zetten, mede door de drukke speelschema's van de clubs en het gebrek aan vrijwilligers."

Tekort aan bestuursleden

Naast een teruglopend aantal deelnemers en verenigingen bleek ook het vinden van nieuwe, vrijwillige bestuursleden te moeilijk. Vorig jaar deed het bestuur, dat inmiddels uit twee leden bestaat, een oproep bij verenigingen waar geen gehoor aan werd gegeven.

"Blijkbaar voorziet de Midden-Drenthe Zomercup niet meer in een behoefte", concludeerden de bestuursleden in een ledenbrief.