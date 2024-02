De Koning Interieur in Sleen failliet, werk gaat wel door

Voor de negen werknemers van De Koning Woon & Interieur in Sleen zijn het momenteel spannende tijden. Vandaag worden zij bijgepraat over de toekomst, nadat de rechter woensdag het faillissement voor dit bedrijf in woninginrichting en interieurbouw uitsprak.

De werkzaamheden bij het bedrijf aan de Meulenakker zijn ondanks het faillissement niet gestaakt, meldt curator Ronald Klarus. "Het gaat dan om het afronden van nog lopende projecten."

Doorstart

Volgens hem is er een goede kans op een doorstart van het bedrijf. "De Koning doet het goed op de zakelijke markt en heeft verschillende opdrachtgevers, ook internationaal. Door nu snel te schakelen en ondertussen in bedrijf te blijven, is de kans op een goede overname groter. Er hebben zich momenteel twee geïnteresseerde partijen gemeld, ik verwacht dat er nog wel meer bij gaan komen."

De focus ligt volgens de curator nu vooral op een snelle doorstart. "Het best is om dat binnen twee tot drie weken rond te hebben, om te voorkomen dat 'de handel' wegvalt." In tweede instantie is het volgens hem van belang te onderzoeken wat de redenen van de betaalproblemen waren, die nu tot het faillissement hebben geleid. "Daar valt nu nog niets over te zeggen."

Schuldenlast van vijf ton

Op basis van een eerste inventarisatie spreekt Klarus van een schuldenlast van om en nabij de vijf ton bij het bedrijf in Sleen. "Dan gaat het om een optelsom van betalingsverplichtingen richting de bank, de belastingdienst en leveranciers."