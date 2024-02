Oude gemeentewerf Roden biedt tweejarige oplossing voor Oekraïners

De oude gemeentewerf in Roden wordt in rap tempo omgetoverd tot opvanglocatie voor Oekraïners. Liefst voor het einde van de maand worden 50 vluchtelingen verdeeld over 25 woonunits. Daardoor krijgen de vluchtelingen meer bewegingsvrijheid en drukt de gemeente Noordenveld ondertussen de kosten voor onderdak.

Wethouder Alex Wekema (PvdA/GroenLinks) spreekt van een constante puzzel als hij het over de opvang van Oekraïners in 'zijn' gemeente heeft. "Het is altijd zoeken naar locaties", zegt hij. "We hebben nu 213 mensen op onze gemeentelijke opvanglocaties en nog 17 bij particulieren. Dat gaat best goed, maar eigenlijk moeten we er 280 opvangen."

Noordenveld loopt dus achter op de doelstelling, al helpt het volgens Wekema dat er goed wordt samengewerkt met andere Drentse gemeenten. "We hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid, maar doen ook veel samen. Zo help je elkaar."

Meer ruimte en voordeliger

Gorai Bouiche is een Algerijnse Oekraïner die twee jaar geleden in Roden belandde. Sindsdien zit hij in Fletcher Hotel Langewold en werkt hij bij de gemeente Noordenveld. Het bevalt hem weliswaar goed in het hotel, maar hij is blij dat hij straks écht zijn eigen ruimte heeft. "Dat is beter. Dan kun je ook koken en heb je je eigen spullen."

Dat was ook de voornaamste reden voor de gemeente Noordenveld om op zoek te gaan naar een nieuw onderkomen voor in totaal 90 vluchtelingen. "Ze hebben meer beweegruimte en het is natuurlijk voordeliger dan opvangen in een hotel", zegt Wekema.

Aardig rap

Omdat Hotel Langewold in maart een verbouwing heeft gepland, is er haast geboden bij een verhuizing. De helft van de Oekraïners gaat naar een camping in Norg, de andere helft belandt dus op de voormalige gemeentewerf.

Wekema heeft goede hoop dat de 25 woonunits voor 1 maart klaar zullen zijn. "Het gaat aardig rap, als je het zo bekijkt. Er moet nog van alles worden aangesloten, maar het ziet er goed uit", zegt hij.

Lapmiddelen

Zelf koken in de woonunit is er niet bij, omdat dit in Coevorden - waar de units vandaan komen - op problemen stuitte. Daarom wordt een gezamenlijke keuken ingericht met ook een zitgedeelte.