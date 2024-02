Tuit en Hiemstra lopen titel Beste Bestuurder 2023 mis

Mark Tuit werd in aanloop naar de verkiezing al gekozen als 'Beste Bestuurder 2023 Provincie Drenthe'. Met twaalf andere bestuurders was hij in de race voor de landelijke titel van de Beste Bestuurder. De verkiezing wordt jaarlijks door vaktijdschrift Binnenlands Bestuur en onderzoeksbureau Necker georganiseerd.