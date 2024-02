Provincie wil praten over uitbreiding militaire activiteiten, Westerveld en Assen reageren positief

De provincie Drenthe gaat graag in gesprek met het ministerie van Defensie om de belangen rond de uitbreidingsplannen van militaire activiteiten 'zorgvuldig te wegen'. Dat schrijven Gedeputeerde Staten (GS) in een brief aan demissionair minister Kajsa Ollongren. Het provinciebestuur ziet kansen voor de uitbreiding, maar maakt zich ook zorgen over enkele punten.

Vooral de uitbreiding van het oefengebied voor straaljagers en helikopters zorgt voor enkele kopzorgen bij het provinciebestuur. "Dit betekent voor Drenthe niet alleen een toename van geluid door jachtvliegtuigen. Het betekent ook een verschuiving van al het civiele vliegverkeer in zuidelijker richting, waardoor ook deze vliegroutes boven Drenthe komen te liggen", concluderen GS. Zij willen dat Defensie de impact van het extra geluid goed in beeld brengt.

Zorgen bij provinciebestuur

Ook de uitbreiding van het aantal vluchten van helikopters boven de provincie zorgt voor enige zorgen bij het provinciebestuur. Er is vrees voor meer geluidsoverlast. Daarnaast vragen GS om rekening te houden met LOFAR en de ruimtetelescopen bij Hooghalen, Elp en Dwingeloo. "Deze activiteiten kunnen een groot nadelig effect hebben op de werking hiervan."

Oefendorp en kansen voor vliegveld Eelde

Defensie is ook op zoek is naar een nieuw oefenterrein van minimaal 3 vierkante kilometer. Daarvoor is in Drenthe geen plaats, schrijven GS. Wel zien zij mogelijkheden voor een oefendorp op de oefenterreinen bij Assen en Havelte. Dat zou volgens GS goed te combineren zijn met de kazernes in beide plaatsen.

De gemeente Assen reageert in haar zienswijze positief op de uitbreidingsplannen: "De ontwikkeling van een oefendorp is een waardevolle toevoeging voor Defensie en heeft positieve effecten op de lokale gemeenschap, de regio als geheel en de veiligheid van Nederland." Wel wijzen burgemeester en wethouders op het feit dat een deel van het uit te breiden oefenterrein in de gemeente Midden-Drenthe ligt. Assen roept dan ook op tot een breder regionaal overleg.

Ook voor vliegveld Groningen Airport Eelde liggen er kansen, denkt het provinciebestuur. Defensie zou mogelijk militair medegebruiker kunnen worden van het vliegveld.

Intensiever gebruik van Johannes Post Kazerne

De gemeente Westerveld laat in haar zienswijze weten 'in principe positief' tegenover de uitbreidingsplannen te staan. Het terrein van de Johannes Post Kazerne in Havelte zal volgens de huidige plannen intensiever worden gebruikt.

Westerveld voelt daarentegen niets voor een militair oefengebied voor explosieven. De gemeente stelt dat het Nationaal Park Drents-Friese Wold, dat nu binnen het zoekgebied van het ministerie valt, "een hoge natuurwaarde en een groot toeristisch-recreatief economisch belang heeft".

Flessenhalsproblematiek