Nieuwe intercity van NS rijdt voorlopig niet verder richting Noorden

Treinen op de hogesnelheidslijn (hsl) tussen Breda, Rotterdam en Schiphol rijden voorlopig niet verder richting Noord-Nederland. Door problemen met de hsl en tragere levering van nieuwe intercity's gebeurt dat pas na volgend jaar.

Dat schrijft de NS over de nieuwe dienstregeling vanaf 2025. Volgens de spoorvervoerder gaat het om de grootste wijziging van de dienstregeling in jaren. Een van de doelstellingen is om 'diverse regio's' beter met elkaar te verbinden, zowel op vroege als late tijdstippen.

Problemen met hsl

In de plannen staat dat volgend jaar 1600 extra treinen per week worden ingezet. De nieuwe intercity van de NS, omgedoopt tot Wesp, laat op zich wachten. De trein wordt al ingezet op de hsl, maar de levering gaat niet snel genoeg om de Wesp richting het Noorden in te zetten.

Voor een andere kink in de kabel zorgen problemen op de hsl, die de afgelopen tijd steeds meer aan het licht kwamen. Bij de bouw zijn constructiefouten gemaakt, wat leidt tot scheuren in bruggen en viaducten. Reizigers moeten daardoor rekening houden met vertraging. En soms vallen treinen uit.

Volgend jaar rijdt de nieuwe intercity wel door na het hsl-traject, maar dan via Almere en Lelystad of Hilversum en Amersfoort. Wanneer de Wesp Noord-Nederland aandoet, is nog niet bekend.

Meer veranderingen

Verder streeft de NS naar meer treinen tussen Leeuwarden/Groningen en Zwolle, zo staat in de plannen. Eerder vroeg de Tweede Kamer via een motie hier al om. Of reizigers hier volgend jaar al wat van gaan merken, is nog onduidelijk.