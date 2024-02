Restauranthouder Lais (63) uit Assen krabbelt weer op na brand bij New Delhi

Indiaas restaurant New Delhi in het centrum van Assen is weer open, nadat de horecazaak afgelopen november grote schade opliep bij een brand. Twee straten verderop gaat de eigenaar vol goede moed in een gehuurd pandje weer aan de slag.

"Kom binnen, kom binnen!" Een lachende Abul Lais (63) trekt de deur open van zijn tijdelijke restaurant aan de Kerkstraat. "Het is wel een beetje anders hoor, met deze houten wand en de gele verf. Maar ik ben weer open."

'Alles is kapot'

De vaste stek aan de Brink, waar Lais in 2005 New Delhi opende, staat nog in de steigers. Van buiten is er weinig van de brand te zien, maar de vlammen en vooral het vele bluswater hebben binnen voor enorm veel schade gezorgd.

"Alles was helemaal nat. De tafels en stoelen, maar ook alle elektra, de keukenapparatuur en het systeemplafond. Het is helemaal kapot", vertelt de restauranthouder bedrukt. "We moeten het allemaal weer nieuw kopen. Daar ben ik nu met de verzekeringsmaatschappij mee bezig."

Alerte buurvrouw

Zelf bleef Lais ongedeerd bij de brand op 29 november. Samen met zijn kok was hij 's middags in de keuken voorbereidingen aan het treffen voor het diner, toen plots een buurvrouw naar binnen rende. "Ze riep dat er rook uit het dak kwam. Daar schrok ik van en we zijn naar buiten gerend", vertelt Lais.

Er bleek, zonder dat de ondernemer het doorhad, brand te zijn ontstaan op de eerste verdieping van het restaurant. De oorzaak is volgens Lais nog altijd niet bekend. "Ik weet nog steeds niet waar het is begonnen. Maar in ieder geval niet in de keuken, de meterkast of de cv-ketel. Daar was geen brandschade."

Hulp van DNK

Sinds de brand is het restaurant gesloten en daardoor had Lais ook geen inkomsten. Tot er hulp uit onverwachte hoek kwam. De ondernemer mocht gebruikmaken van de keuken van cultuurcentrum DNK.

"Mijn vrouw werkt daar en de directeur wilde ons graag helpen. In hun keuken mochten we eten bereiden voor bezorging en afhalen, zodat we toch nog wat geld konden verdienen", vertelt Lais. "Ik ben DNK daar zo enorm dankbaar voor."

Hopen op de zomer

Ondertussen bleef de telefoon rinkelen met klanten die wilden komen eten, maar dat kon niet in het cultuurcentrum. Het restaurant aan de Brink is nog zeker maandenlang dicht en dus besloot Lais tijdelijk een ander pand te huren.