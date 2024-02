Kapperszaken Style Hair Professionals failliet: 'Geen paniek'

Drie kapperszaken van Style Hair Professionals uit Gieten zijn failliet verklaard. Het gaat om zaken in Emmen, Rolde en het Groningse Farmsum. Eigenaar Dick Kroes houdt hoop op een doorstart, de drie zaken blijven voorlopig open. Enkele jaren geleden sloot Kroes al vijf andere kapperszaken die op papier nog deel uitmaakten van de bv.

Ondanks het zelf aangevraagde faillissement van eigenaar Kroes, is de kappersondernemer positief over de toekomst van de drie zaken met twaalf medewerkers. "Er heerst geen paniek. Het ziet er goed uit voor de drie zaken", zegt hij. "Een doorstart lijkt er voor 99,5 procent te komen."

Curator Peter van Rossum kan dat bevestigen. Hij geeft aan dat een 'doorstart de inzet is'. "De medewerkers hebben ook aangegeven dat zij de voorkeur hebben om op locatie te blijven werken en dat zij tevreden zijn, maar ik moet uiteindelijk een zakelijke afweging maken", zegt Van Rossum.

Personeelsgebrek

Volgens Kroes is het faillissement het gevolg van een opeenstapeling van factoren. Als belangrijkste oorzaak wijst hij naar een gebrek aan personeel. Kroes: "De laatste jaren is het lastig geweest om personeel te vinden, maar je ziet toch dat we het afgelopen half jaar meer aanbiedingen krijgen van kappers die bij ons willen komen werken."