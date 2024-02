Nog uren nablussen bij grote brand in De Krim, geen asbest aangetroffen

In een droogbloemenhandel aan de Fabriekswijk in De Krim, net over de provinciegrens met Overijssel, is vanmiddag brand uitgebroken. Aan het begin van de avond werd de brand uitslaand. Er was een vermoeden dat er asbest in het pand zat, maar rond elf uur 's avonds meldde Veiligheidsregio IJsselland dat er geen asbest is aangetroffen.

Basisschool De Bron in De Krim blijft morgen op advies van de hulpdiensten gesloten, vanwege stank- en rookoverlast. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen silo's. Er is afgeschaald. De brand is beheersbaar, wel gaat het nablussen nog enkele uren duren.

Onder meer korpsen uit Coevorden, Hardenberg en Slagharen assisteerden de brandweer van De Krim. Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet bekend.

Twee keer NL-Alert

Mensen in de omgeving van de Fabriekswijk ontvingen een NL-Alert met het advies ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. Later in de middag volgde nog een tweede NL-Alert. Naast de rook kunnen omwonenden ook last krijgen van stankoverlast.

Woningen naast het pand werden ontruimd. Het is nog niet duidelijk wanneer omwonenden terug kunnen naar hun woningen. De N377 tussen Dedemsvaart en Coevorden is in beide richtingen nog altijd afgesloten.

Het pand beslaat zo'n achtduizend vierkante meter. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland meldde aan RTV Oost dat de brand woedde in een gebied van ongeveer twintig bij veertig vierkante meter. "Waarschijnlijk gaat het om papier of papierbalen."

Veel onduidelijk

Aanvankelijk werd het pand vooral dichtgehouden, omdat er veel onduidelijk was over de locatie van de brandhaard en de staat van het gebouw. Toen uiteindelijk toch werd besloten om over te gaan op het bestrijden van de brand met water, werd de brand vrij snel uitslaand.