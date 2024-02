Eerste publieke laadplek elektrische vrachtwagens in Drenthe geopend

Tankstation Green Planet in Pesse opent vandaag een plein met snelladers voor elektrische vrachtwagens. Volgens het bedrijf is het de eerste openbare plek in Drenthe waar de zware voertuigen terecht kunnen om op te laden.

De laadplekken zijn in samenwerking met Shell gerealiseerd. De oliemaatschappij heeft alleen in Eindhoven nog eenzelfde laadplein in Nederland aangelegd. Edward Doorten, eigenaar van Green Planet, noemt het een mijlpaal voor zijn bedrijf.

Gunstige locatie

Aleid van der Wiel van Shell noemt Pesse een gunstige locatie. Dat met name, omdat de A28 en de A37 in de buurt liggen. Volgens haar zal er de komende jaren een verandering komen in de transportsector. "Die zal voor een belangrijk deel elektrisch worden, de overgang begint nu."

Alleen al in 2023 zouden er al 1023 elektrische vrachtwagens zijn bijgekomen volgens Van der Wiel. Ze baseert dat op cijfers van brancheorganisatie ACEA die er onderzoek naar deed. "Een jaar eerder waren dat er nog 115", vertelt ze.

Shell wil aan het einde van dit jaar tien openbare laadpleinen in Europa voor elektrische vrachtwagens. "Daarbij kijken we het meeste naar Engeland, Duitsland en Nederland. Met Pesse hebben we al een mooie locatie in het Noorden van Nederland", aldus Van der Wiel.

Subsidiepot

Doorten zegt zelf nog een flink bedrag op de plank te hebben liggen om ondernemers te helpen met de aanschaf van een elektrische vrachtwagen. Dat geld heeft hij een aantal jaren geleden via een subsidiepot van het Rijk weten te bemachtigen om 'groen rijden' te stimuleren.

"Een elektrische vrachtwagen is al gauw drie tot vier keer zo duur als eentje op reguliere brandstof", legt hij uit. "Daar willen we ondernemers mee helpen." In ruil daarvoor hoopt Green Planet dat mensen die een vrachtwagen aanschaffen deze daarna ook weer komen opladen in Pesse.

Volgens collega Mark Bebingh die zich buigt over dat project zijn er tot nu toe vijf aanvragen binnengekomen. "De transportmarkt zakt wat in, dus een aantal mensen trekken zich ook terug. Het blijft natuurlijk een prijzige aanschaf."

Groene stroom

De stroom die naar de trucks gaat is groen zegt Doorten. Een tijd geleden heeft hij 1400 zonnepanelen laten leggen op een dak van een bedrijfshal in Pesse. Via een eigen stroomkabel vloeit de opgewekte elektriciteit terug naar Green Planet.

Een batterijinstallatie slaat al die energie op. "Een kleine Enexis of Rendo", noemt Doorten het zelf. Hij hoopt netbeheerders hiermee te helpen omdat het de druk op stroomnet doet afnemen.