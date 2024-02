Groningse ‘leider' jeugdbende Emmen in zaak doodgestoken Marit, op vrije voeten

De 20-jarige Gino de W. uit Groningen is als vermeende leider van de jeugdbende in Emmen vóór zijn uitspraak vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 30 januari nog 40 maanden cel tegen de man. De rechtbank heeft de man naar huis gestuurd vanwege onvoldoende bezwaren om hem langer vast te houden.

De rechtbank doet 21 maart uitspraak in zijn zaak. Die mag De W. thuis afwachten. Volgens het OM stuurde De W. samen met de 20-jarige Jermaine S. uit Emmen begin vorig jaar jongeren op pad om gewelddadige diefstallen te plegen. Een van deze rooftochten liep op 14 januari in de jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen fataal af. De 26-jarige begeleidster Marit uit Groningen werd tijdens het stelen van een kluis doodgestoken.

Schot gelost

De jongeren zouden volgens het OM door De W. en S. in wisselende samenstelling op pad zijn gestuurd. Dit leidde onder meer ook tot een overval op een McDonalds in Emmen, waarbij een schot werd gelost. De gewelddadige plannen werden gesmeed in de woning van S. in Emmen. Daar zou De W. volgens het OM bij aanwezig zijn geweest. De W. zelf ontkent.

Diefstal scooters

De vervroegde vrijlating geeft de verwachting dat De W. niet tot een celstraf zou worden veroordeeld, langer dan het voorarrest. De W. heeft bijna een jaar voorlopig vastgezeten. Hij stond ook terecht voor het mishandelen van zijn vriendin en een toenmalige buurvrouw op het Damsterdiep in Groningen in september 2022. De man gaf alleen toe dat hij samen met S. in 2022 scooters heeft gestolen uit een parkeergarage aan de Friesestraatweg in Groningen.

tbs met dwangverpleging