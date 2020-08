De Week van Drenthe: Ratten vangen in Assen en zorgen over fietssnelweg

Het nieuwe pand van het Leger des Heils aan de Weerdingerstraat in Emmen is een voormalig postsorteercentrum, dat flink opgeknapt is. Volgens regiomanager Renate Harkema scheelt de nieuwe plek flink wat reistijd voor de gebruikers. "We wilden graag een locatie die dichterbij de relevante voorzieningen lag, zoals het gemeentehuis en het UWV. Deze locatie leent zich daar prima voor."

Veiliger

Drenthe is een stukje veiliger met de ingebruikname van de 'salvage container'. Bij een ongeluk met een elektrische auto die in brand vliegt wordt de container ingezet. "Als er een ongeluk gebeurt en de auto vliegt in brand, neemt de brandweer contact op met onze berger. De auto wordt vervolgens in die container geplaatst zodat de accu kan ontladen. Als dat niet gebeurt bestaat de kans dat het voertuig alsnog weer gaat branden", legt Ellard Roersma van de Veiligheidsregio Drenthe uit.

De container waarin de auto staat wordt gevuld met water als er een nieuwe brand ontstaat. De Jonge Berging en Transport uit Hoogeveen heeft de container in gebruik.

Ratten in Assen

Is het straks eindelijk gedaan met de ratten in de Asser wijk Noorderpark? Het probleem zat hem vooral in het riool, waardoor de woningcorporatie geen actie kon ondernemen. Het riool is eigendom van de gemeente. Woensdag werden er in het riool rondom de Bachstraat alsnog vallen geplaatst. Het komende half jaar wordt gekeken of de aanpak werkt.

Gevaarlijke fietssnelweg

De fietssnelweg tussen Assen en Groningen zorgt voor ophef in Tynaarlo. De fietsverbinding komt in het dorp aan de oostzijde van het Noord-Willemskanaal, bewoners vinden het te gevaarlijk. Vooral een oversteekplek in de N386 wordt als gevaarlijk beschouwt, daar rijden namelijk duizenden auto's per dag langs. Ook het woongenot komt in het geding. "Qua veiligheid en wonen vinden wij het niet prettig", klinkt het.

Verbreek de Stilte

Het meldpunt Verbreek de Stilte van Slachtofferhulp Nederland is uitgebreid, met specifieke expertise over seksueel misbruik binnen gesloten gemeenschappen. Zo kunnen slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Jehovah's Getuigen zich op een laagdrempelige manier melden. De Jehovah's Getuigen, met hoofdkantoor in Emmen, weigerden tot nog toe zelf een intern meldpunt op te zetten.

