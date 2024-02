Wellness, resort en horeca: dit zijn de plannen voor luxe hotel en vakantiepark bij Nijstad Hoogeveen

Aan de noordkant van het water komen nog eens 34 woningen voor kopers. Twaalf daarvan zijn al gebouwd. Een andere ondernemer heeft in het gebied al zes huizen staan, die worden meegenomen in het verhaal. Straks komen er dus in totaal 124 vakantiehuizen bij in Nijstad.

Extra inkomsten Hoogeveen

De bedenkers van de plannen schrijven in het concept dat de komst van het hotel en vakantiepark positief zijn voor Hoogeveen. Want de komst van meer toeristen levert de gemeente meer geld op, zo is de gedachte.

Ondernemers in Hoogeveen zouden er ook van kunnen profiteren. Genoemd wordt het extra verkeer richting de winkels in de gemeente zodra er meer bezoekers in de regio zijn.

Graantje meepikken

Volgens de initiatiefnemers is er behoefte aan een luxe hotel in Hoogeveen waar zakelijke gasten terecht kunnen. Bedrijven zoals Kappa Twincorr, Fokker een IG Design Group zien dat wel zitten, schrijven de ondernemers. Een hotel langs de A28 zou daarom een gunstige locatie zijn.

Niet alleen bedrijven kunnen een graantje meepikken, ook scholen worden genoemd in het verhaal. Leerlingen van het Alfa-College zouden bijvoorbeeld werkervaring kunnen opdoen bij het vakantiepark en de schoonheidssalon in het hotel.