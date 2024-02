Iets minder mensen overleden in Drenthe in 2023

In Drenthe zijn vorig jaar iets minder mensen overleden dan in 2022. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. In 2023 ging het in onze provincie om 5.793 mensen, tegen 6.031 in 2022.

De meeste sterfgevallen waren in Emmen (1.346), de minste in Westerveld (243). Het CBS spreekt van een jaar waarin er relatief weinig veranderingen waren per provincie. Ook in Groningen, Friesland, Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland overleden er iets minder mensen dan in 2022, in de overige provincies iets meer.

Landelijk stierven in 2023 in totaal 169.000 mensen. Dat zijn ongeveer 750 minder sterfgevallen dan in 2022. Vooral 80-plussers stierven, een gevolg van de vergrijzing. Met name onder vrouwen en mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte lager.

Griepepidemie