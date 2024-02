Willems vogelvilla's zijn populair: 'De vogels wonen boven een snackbar'

Vogelhuisjes, vogelhuisjes en nog eens vogelhuisjes. De 67-jarige Willem van der Ploeg uit Emmer-Compascuum heeft zijn huis en tuin vol staan met de vogelvilla's. En zijn werk blijft niet onopgemerkt, want zijn creaties zijn gewild in het hele land.

Van wandpanelen tot oude plinten en van weggegooide vloeren tot afgedankte kasten. Alles wat Willem kan vinden wordt hergebruikt voor zijn vogelhuisjes. "Deze heb ik in 1999 gemaakt van allemaal oude rommel. Het verkleurt wel een beetje, maar hij is nog fantastisch mooi", vertelt hij vol trots over zijn allereerste vogelhuisje.

Willem is met pensioen en vermaakt zich in de wintermaanden uitstekend met het maken van vogelhuisjes. Hij heeft er inmiddels meer dan dertig gemaakt.

Vakantie in Oostenrijk

Een nieuwe hobby was geboren en inmiddels komen er vogelvilla's in allerlei soorten en maten van zijn hand. Van een FC Emmen-vogelhuisje tot eentje in het thema van RTV Drenthe: niks is Willem te gek.