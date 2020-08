Geen collectebus voor het KWF, maar een flyer in de brievenbus

Beide vrijwilligers lopen al jaren collecte voor de stichting. Ieder in haar eigen collectebuurt. Omdat de ziekte zoveel mensen raakt, brengt het veel emoties naar boven bij mensen die de deur openen. "Je bent dan ook een luisterend oor voor iemand", vertelt Alting. "Ik belde eens aan bij een vrouw die in de drie maanden ervoor haar man en zoon had verloren door kanker. Dat zijn heftige verhalen tijdens zo'n collecteronde."

Praatje aan de deur

Scheepstra vult aan: "Je loopt van deur tot deur en met iedereen maak je even een praatje. Dat betekent dat je er soms behoorlijk lang over kunt doen. Dat is dit jaar helaas niet het geval, dus het sociale aspect valt weg."

Om het fysieke contact zoveel mogelijk te beperken kunnen de collecteteams kiezen uit drie manieren om geld op te halen. In Assen is er gekozen om een donatiebon met een betaalcode in de brievenbus te doen. De twee andere opties zijn een collectebus met een pinapparaat of de donatiebon afgeven aan de deur. "We denken dat veel mensen het door corona niet fijn vinden als we aan de deur komen", zegt Scheepstra. "Vandaar dat we voor de bezorging door de brievenbus kiezen."

Betalen via je telefoon

Op de flyer staat een betaalcode, een zogeheten QR-code. Deze scan je met de camera-app van je smartphone, die je naar de betaalomgeving van je bank verwijst. Daar staat het donatiebedrag standaard op vijf euro, maar je kunt dat veranderen. Vervolgens klik je op 'betalen' en je kunt je donatie voldoen. In de video hieronder laat Alting zien hoe het werkt.

Geen kleingeld dus

Mensen kunnen hun munt- en briefgeld dus in de portemonnee laten. Veel mensen zullen het lastig vinden, nu ze niet met kleingeld kunnen betalen, denken de collectanten. Alting: "Contant geld zal er veel minder binnenkomen, maar het standaardbedrag op de betaalcode is vijf euro en dat is meer dan de gemiddelde donatie aan de deur. Hopelijk halen we minstens net zoveel op als vorige jaren."