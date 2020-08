Auto uitgebrand in Hoogeveen, onderzoek naar oorzaak

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar van de auto is weinig meer over. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand (Rechten: Persbureau Meter)

In februari was het ook raak aan de Lomanlaan. Toen ging in dezelfde straat ook een auto in vlammen op. Vorige week bleek uit cijfers van het Verbond voor Verzekeraars dat het aantal autobranden in Drenthe het afgelopen jaar flink is toegenomen. In 2019 waren er 207 autobranden in Drenthe. Een jaar eerder waren dat er nog 173.