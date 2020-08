Alle uitslagen in districtsbeker amateurvoetbal

Bekijk hier alle uitslagen in de eerste ronde van de poulefase in de noordelijke districtsbeker (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

De bal rolt weer in Nederland en dus ook in onze provincie en traditiegetrouw start het seizoen voor de amateurvoetballers met de strijd om de noordelijke districtsbeker, te beginnen met de poulefase.

We hebben alle uitslagen in de eerste speelronde van die poulefase op een rijtje gezet.

DVC'59 was de Drentse club met de grootste zege. In poule 3 van groep 3 werd Valther Boys met 10-2 verslagen. De grootste nederlaag werd geïncasseerd door Bareveld, dat in poule 13 van groep 3 met 15-0 van het veld werd geblazen door Musselkanaal.

Bekijk nu: Aflevering 1 van Onze Club met de Drentse troeven in het grote KNVB-bekertoernooi

In groep 1 zitten alle eerste- en tweedeklassers. In deze poules gaan de nummers 1 en 2 door naar het hoofdtoernooi (behoudens van de poules met drie ploegen, waar alleen de winnaar verder bekert). In groep 2 en 3 plaatst alleen de winnaar zich voor het hoofdtoernooi. Overigens stromen de hoofdklassers pas later in.

Groep 1 Poule 1

GOMOS

NEC Delfzijl

Gruno

Winsum



GOMOS - NEC 2-2, Gruno - Winsum 0-1



programma

5 september: Winsum - GOMOS en NEC - Gruno (beide 17.00 uur)

12 september: NEC - Winsum (14.30 uur)

13 september: Gruno - GOMOS (14.00 uur) Poule 2

vv Groningen

Annen

Hoogezand



Groningen - Annen 4-1



programma

5 september: Hoogezand - Groningen (17.00 uur)

13 september: Annen - Hoogezand (14.00 uur) Poule 4

Helpman

VKW

Pelikaan S

Gorecht



Pelikaan S - Gorecht 0-6 en Helpman - VKW 1-3



programma

5 september: Gorecht - Helpman en VKW - Pelikaan S (beide 17.00 uur)

12 september: Gorecht - VKW en Helpman - Pelikaan S (beide 17.00 uur) Poule 6

Oranje Nassau

LTC

SC Stadspark

Veendam 1894



Oranje Nassau - Veendam 1894 5-0, SC Stadspark - LTC 2-9



programma

5 september: LTC - Oranje Nassau (14.00 uur)

6 september: Veendam 1894 - SC Stadspark (14.00 uur)

12 september: Oranje Nassau - SC Stadspark en LTC - Veendam 1894 (beide 17.00 uur) Poule 7

Zuidhorn

Peize

Burgum

Drachten



Zuidhorn - Peize 2-2, Drachten - Burgum afgelast (nieuwe datum onbekend)



programma

5 september: Burgum - Zuidhorn (15.00 uur)

6 september Peize - Drachten (14.00 uur)

12 september: Drachten - Zuidhorn en Peize - Burgum (beide 17.00 uur) Poule 9

De Weide

Nieuw Buinen

SVBO zondag

SC Elim



De Weide - Nieuw Buinen 5-0, SVBO - SC Elim 3-0



programma

5 september: SC Elim - De Weide (14.30 uur|)

6 september: Nieuw Buinen - SVBO (14.00 uur)

12 september: Nieuw Buinen - SC Elim en SVBO - De Weide (beide om 17.00 uur) Poule 10

Achilles 1894

Rolder Boys

VEV'67



VEV'67 - Achilles 1894 6-1



programma

5 september: Rolder Boys - VEV'67 (17.00 uur)

12 september: Rolder Boys - Achilles 1894 (17.00 uur) Poule 11

Beilen

Roden

Drachtster Boys

Oosterwolde



Drachtster Boys - Oosterwolde 4-0 en Beilen - Roden 1-2



programma

5 september: Oosterwolde - Beilen en Roden - Drachtster Boys (beide 17.00 uur)

12 september: Oosterwolde - Roden en Beilen - Drachtster Boys (beide 17.00 uur) Poule 12

Germanicus

DZOH

Drenthina

Stadskanaal



Drenthina - DZOH 2-0 en Germanicus - Stadskanaal 4-3



programma

5 september: DZOH - Germanicus en Stadskanaal - Drenthina (beide 17.00 uur)

12 september: Drenthina - Germanicus en Stadskanaal - DZOH (beide 17.00 uur) Poule 13

FC Meppel

Dalen

WKE'16

d'Olde Veste'54



FC Meppel - d'Olde Veste'54 5-0 en WKE'16 - Dalen 4-5



programma

5 september: d'Olde Veste'54 - WKE'16 en Dalen - FC Meppel (beide 17.00 uur)

12 september: FC Meppel - WKE'16 en Dalen - d'Olde Veste'54 (beide 17.00 uur) Poule 14

Pesse

DESZ

FC Wolvega

Valthermond



FC Wolvega - Valthermond 4-4 Pesse - DESZ 2-2



programma

5 september: DESZ - FC Wolvega (14.45 uur)

6 september: Valthermond - Pesse (14.00 uur)

12 september: DESZ - Valthermond en FC Wolvega - Pesse (beide 17.00 uur) Poule 16

SC Joure

Zuidwolde

VENO

VVI



SC Joure - Zuidwolde 4-2 en VENO - VVI 3-3



programma

5 september: VVI - SC Joure (14.30 uur)

6 september: Zuidwolde - VENO (14.00 uur)

12 september: SC Joure - VENO en VVI - Zuidwolde (beide 17.00 uur)

Groep 2 Poule 1

CSVC

NKVV

SC Angelslo

Bargeres



CSVC - NKVV 3-1, SC Angelslo - Bargeres 1-4



programma

5 september: Bargeres - CSVC en NKVV - SC Angelslo (beide 14.30 uur)

12 september: Bargeres - NKVV en CSVC - SC Angelslo (beide 14.30 uur) Poule 2

FC Klazienaveen

SVBO zaterdag

Erica'86

NWVV



NWVV - Erica'86 2-1 en FC Klazienaveen - SVBO 3-1



programma

5 september: Erica'86 - FC Klazienaveen en SVBO - NWVV (beide 14.30 uur)

12 september: Erica'86 - SVBO en FC Klazienaveen - NWVV (beide 14.30 uur) Poule 3

Hollandscheveld

SCN

Hoogeveen zaterdag

VCG



Hollandscheveld - SCN 1-1 en Hoogeveen - VCG 5-0



programma

5 september: SCN - Hoogeveen en VCG - Hollandscheveld (beide 14.30 uur)

12 september: Hoogeveen - Hollandscheveld en SCN - VCG (beide 14.30 uur) Poule 4

ZZVV

VVAK

Rouveen

Tiendeveen



Rouveen - Tiendeveen 4-0 en ZZVV - VVAK 3-1



programma

5 september: Tiendeveen - ZZVV en VVAK - Rouveen (beide 14.30 uur)

12 september: Tiendeveen - VVAK (14.30 uur) en ZZVV - Rouveen (15.00 uur) Poule 5

SVN'69

MSC

Alcides zaterdag

Nieuw Balinge



SVN'69 - MSC 4-0 en Alcides - Nieuw Balinge 6-0



programma

5 september: Nieuw Balinge - SVN'69 (14.30 uur) en MSC - Alcides (15.00 uur)

12 september: MSC - Nieuw Balinge en Alcides - SVN'69 (beide 15.00 uur) Poule 6

SVBS'77

Vitesse'63

Creil-Bant

Ens



Creil-Bant - Ens 1-1 en SVBS'77 - Vitesse'63 1-5



programma

5 september: Ens - SVBS'77 en Vitesse'63 - Creil-Bant (beide 14.30 uur)

12 september: Ens - Vitesse'63 en SVBS'77 - Creil-Bant (beide 14.30 uur) Poule 23

Nieuw Roden zondag

GOMOS 2

SC Boornbergum'80

TLC



Nieuw Roden-GOMOS 2 1-2 en TLC-SC Boornbergum'80 5-0



Programma

6 september: SC Boornbergum'80-Nieuw Roden en GOMOS 2-TLC (beide om 14.00 uur)

13 september: GOMOS 2-SC Boornbergum'80 en TLC-Nieuw Roden (beide om 14.00 uur) Poule 30

ONR

Nieuw Roden zaterdag

Veenhuizen

Westerkwartier



ONR - Nieuw Roden 3-1 en Veenhuizen - Westerkwartier 4-2



programma

5 september: Nieuw Roden - Veenhuizen en Westerkwartier - ONR (beide 14.30 uur)

12 september: Nieuw Roden - Westerkwartier en Veenhuizen - ONR (beide 14.30 uur) Poule 31

FC Assen

Tynaarlo

Fit Boys

BSVV



FC Assen - Tynaarlo 5-4 en Fit Boys - BSVV 0-3



programma

5 september: BSVV - FC Assen en Tynaarlo - Fit Boys (beide 14.30 uur)

12 september: FC Assen - Fit Boys en BSVV - Tynaarlo (beide 14.30 uur) Poule 32

Borger

SJS

SETA

FC Zuidlaren



Borger - SJS 3-1 en SETA - FC Zuidlaren 3-4 programma

5 september: SJS - SETA (14.30 uur) en FC Zuidlaren - Borger (15.00 uur)

12 september: SETA - Borger en SJS - FC Zuidlaren (beide 14.30 uur)