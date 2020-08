Loodsbrand in Schoonoord houdt brandweer urenlang bezig

In de loods zijn onder meer landbouwmachines, gereedschap en stro opgeslagen. De rookwolken boven het dorp waren van veraf te zien.

Rookwolken zijn zichtbaar vanaf de N34 (Rechten: Van Oost Media)

Marcel van Alphen van de Veiligheidsregio Drenthe: "De loods is gemaakt van damwand platen. Die wanden proberen we te verwijderen zodat we het brandende stro kunnen blussen." Vanwege de grootte van de loods werd er door de brandweer flink opgeschaald. Vanuit het Oranjekanaal wordt water aangevoerd om de brand te blussen. Hoe lang de bluswerkzaamheden gaan duren, kan de Veiligheidsregio niet inschatten.

NL Alert vanwege rook

Mensen in de omgeving wordt vanwege de rook aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. Van Alphen van de Veiligheidsregio: "Er zal ook tijdelijk wat extra rookoverlast ontstaan bij het blussen van de strobalen." Via Twitter laat de Veiligheidsregio Drenthe weten dat er een NL-Alert is verstuurd omdat de wind is afgenomen en de rook in Schoonoord blijft hangen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Voor zover bekend raakte er bij de brand niemand gewond.