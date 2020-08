D66 Assen stelt vragen over aanhoudende overlast jongeren

"Het veroorzaken van overlast en vandalisme is niet te tolereren." D66 in Assen wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoe groot de problemen met jongerenoverlast in de stad zijn en wat er aan gedaan kan worden.

D66 stelt de vragen naar aanleiding van berichtgeving van RTV Drenthe over overlast in Kloosterveen en bij de Baggelhuizerplas. "Naast de berichtgeving in de media krijgen wij zelf ook signalen uit Kloosterveen, Marsdijk, het Asserbos en vanuit de omgeving van de Baggelhuizerplas", meldt de partij. "Zijn er meer plekken in Assen waar jongeren overlast en vandalisme veroorzaken?", wil de partij weten.

Niet alleen straffen

Alleen straffen en wegsturen is volgens fractievoorzitter Remi Moes niet de oplossing. "D66 Assen is van mening dat er ook tijd en energie gestoken moet worden om in samenwerking met deze jongeren uit te zoeken of er onderliggende problemen zijn. En dat moeten de jongeren zelf aangeven, dat moeten we niet voor hen in gaan vullen. Vandalisme kunnen we uiteraard niet tolereren, dat moet aangepakt worden. Maar daarnaast moeten we ook het gesprek aan gaan." Moes wil weten of er gesprekken worden gevoerd met jongeren en wat de uitkomsten daarvan zijn. Ook wil de partij weten of er oplossingen zijn die snel doorgevoerd kunnen worden.

Overlast toegenomen

Uit cijfers van de politie blijkt dat in de eerste helft van dit jaar in Assen 865 gevallen van overlast zijn gemeld. Dat aantal is nu al ruim hoger dan het cijfer over heel 2019. Toen registreerde de politie 648 gevallen van overlast. In mei liet de politie weten landelijk een toename te zien in het aantal meldingen van overlast. Volgens een woordvoerder mag je daaruit niet direct concluderen dat er veel meer overlast veroorzaakt wordt. Er kwamen onder meer meer meldingen binnen, omdat meer mensen thuis zaten en daardoor ook meer overlast zagen die ze eerder niet zagen.

Lees ook: