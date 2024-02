Brandweer blijft nablussen in De Krim, omwonenden nog niet naar huis

Mensen die in de omgeving van de brandende droogbloemenhandel in De Krim wonen, moeten vandaag nog steeds de ramen en deuren dichthouden. Dat adviseert de Veiligheidsregio IJsselland. De brandweer heeft nog vele uren nodig om de laatste brandhaarden te blussen.

Gistermiddag brak rond drie uur brand uit bij de droogbloemenhandel. De brandweer schaalde snel op, omdat een grote brand dreigde. Hoewel het pand vol rook stond, konden brandweerlieden in eerste instantie niets doen. "Uit dossiers bleek dat dat de constructie van het pand misschien niet helemaal in orde was. Omdat de risico's te groot waren, zijn er geen brandweerlieden naar binnen gegaan", blikt woordvoerder Diane Inkelaar terug. "We konden alleen kijken hoe de brand zich ontwikkelde. Om kwart over zes sloegen de vlammen uit het gebouw en zijn we begonnen met blussen."

NL Alerts

Vanwege grote witte rookwolken, stankoverlast en mogelijke asbestdeeltjes, werd twee keer een NL Alert afgegeven. "Daarmee wilden we mensen waarschuwen om niet in de rook te gaan staan", aldus Inkelaar. Rond elf uur gisteravond bleek uit metingen dat er geen asbest was vrijgekomen bij de brand. "In dit deel van het pand bleek geen asbest aanwezig te zijn, dat was al gesaneerd. In andere delen van het complex was wel asbest aanwezig, maar we hebben weten te voorkomen dat de brand zich naar deze plekken heeft uitgebreid."

De hele nacht is de brandweer bezig geweest met nablussen en daar gaan ze vandaag mee verder. "Er is nog steeds een blusauto aanwezig en twee kranen slopen het gebouw. Op deze manier kunnen we bij de laatste brandhaarden komen, die diep zitten weggestopt in het gebouw. Hier zit aardig wat werk in, want het is een groot pand", weet de woordvoerder.