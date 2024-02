Marco Schuitmaker is goud in België

Zanger Marco Schuitmaker blijft de successen maar aaneen rijgen. Niet alleen in eigen land, ook over de grens in België. De Peizenaar heeft hier een gouden plaat gekregen voor zijn superhit Engelbewaarder.

Schuitmaker werd afgelopen weekend verrast tijdens een optreden in Sportpaleis Antwerpen. "Het is ongelofelijk allemaal... Bedankt Vlaanderen", schrijft Schuitmaker op Instagram.

Prijzenregen

Al jaren is Schuitmaker actief in het Nederlandstalige circuit, maar een jaar geleden kent hij zijn grote doorbraak. Hij covert het nummer Engelbewaarder, dat Vader Abraham in de jaren zeventig schrijft voor de Vlaamse zangeres Mieke. De Drent maakt er een up tempo nummer van, de tekst doet de rest. Het nummer blijkt een enorme meezinger. Eerst in de kroeg, later op festivals en inmiddels weet Schuitmaker complete muziektempels mee te laten lallen.