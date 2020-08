CoronaMelder nog niet landelijk ingevoerd

Na de testfase in onder meer Drenthe zou de CoronaMelder morgen landelijk worden ingevoerd. Maar dat gaat niet door. De landelijke invoering van de app is uitgesteld.

De NOS meldt dat app pas landelijk van start kan als de spoedwet van kracht is en die moet eerst nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd.

Minister de Jonge heeft de Tweede Kamer in een brief op de hoogte gesteld. De app, die waarschuwt als je in de buurt bent geweest van een besmet persoon, wordt al een tijdje getest in vijf regio's en is bedoeld als aanvulling op het bron- en contactonderzoek.

Spoedwet

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat er een wettelijke basis moet zijn voor het gebruik van de app. In die wet moet vastgelegd worden dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor bron- en contactopsporing. De Jonge schrijft ook dat in de wet komt te staan dat het gebruik van de app vrijwillig is. Daar had de Kamer ook op aangedrongen. Restaurants bijvoorbeeld mogen mensen niet weigeren omdat ze de app niet gebruiken.

Het is nog niet bekend wanneer De Jonge de app wel landelijk wil invoeren.

Melding

Afgelopen donderdag werd in Drenthe voor het eerst een waarschuwing verstuurd via de CoronaMelder. Daarmee zijn mensen gewaarschuwd die de app gebruiken en in de buurt zijn geweest van een positief getest persoon. Hoeveel mensen zo'n melding hebben ontvangen, is niet bekend.