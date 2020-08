Introductieweek in Emmen: 'Feestelijk, maar wel binnen de grenzen'

"Normaal houden we deze kennismakingsweek een week voordat het schooljaar begint, dat kon nu niet vanwege de coronamaatregelen", legt Annette Verhoef uit. Zij is locatiemanager van NHL Stenden in Emmen. "Vanaf deze week mogen we veertig procent van onze vestiging benutten, daarom verwelkomen we de nieuwe studenten in kleine groepjes."

Aanpassingen

Annette Verhoef van NHL Stenden: "We hebben heel hard gewerkt voor een goede indeling van het pand en deze week gaan we meemaken hoe het gaat. We zorgen in ieder geval voor de anderhalve meter-maatregel. Verder hebben we een rooster gemaakt dat nooit iedereen tegelijkertijd op dezelfde plek is. Voor de startweek zijn de activiteiten dan ook gespreid; op school, in het Rensenpark, bij Sportlandgoed Zwartemeer en het hotel hier vlakbij. Zo proberen we het te spreiden."

Het personeel van NHL Stenden kijkt er in ieder geval naar uit om weer op te starten. "We zijn zo lang gesloten geweest, mooi dat het weer kan!" zegt Verhoef. Ook de internationale studenten zijn weer welkom. Al is het voor een deel van die groep nog niet mogelijk om fysiek aanwezig te zijn. "Zij volgen zowel de introductie als de lessen online."

Feestelijk?

Voor studenten is de kroegentocht vaak een belangrijk onderdeel van de introductieweek. Locatiemanager Annette Verhoef: "Dat is normaal inderdaad ook een onderdeel van ons programma. De studenten moeten Emmen en ook de lokale horeca leren kennen. Dat kunnen we nu niet met z'n allen tegelijk doen. Maar ik hoop dat dit wel in een kleine setting kan lukken. Zo wordt het toch feestelijk, maar wel binnen de grenzen."

Ook de studenten zijn blij dat het schooljaar weer start. Verslaggever Josien Feitsma sprak enkele leerlingen en was benieuwd of zij zin hadden om vandaag weer naar school te gaan.