Jonge wagenbouwers Stiekelstad: 'Wij moeten ervoor zorgen dat carnaval blijft bestaan'

Een groep jonge wagenbouwers uit Barger-Compascuum, ook wel 'Stiekelstad' in carnavalstijd, legt de laatste hand aan hun carnavalswagen. De afgelopen maanden werkten ze er keihard aan, in een grote schuur op het erf van een behulpzame boer. Morgen is de wagen te bewonderen tijdens de optocht in het dorp.

"Wij zijn de jongste groep", zegt Iwan Bos (21), die als een soort voorzitter fungeert. "Wij moeten er eigenlijk voor zorgen dat carnaval blijft bestaan. Als wij zeggen: 'we gaan niet bouwen', waarom zou de jeugd onder ons het dan nog doen?"

'De Vastlopers'

De vriendengroep bestaat uit 25 man. De jongens kennen elkaar van voetbal, de meiden zijn aanhang. "Die meiden zijn heel belangrijk voor de details", zegt Iwan. "Die hebben een wat fijnere hand dan de jongens, die zijn wat lomper. Dus we kunnen ze goed gebruiken." Ze noemen zichzelf 'de Vastlopers'. "Altijd als we wat doen, lopen we vast. Dus zo zijn we op onze naam gekomen."

Het is de tweede keer op rij dat de groep meedoet met de optocht. Het thema waar ze zich aan houden is wat dubbelzinnig, aldus Iwan. "We hebben allemaal Disneyfiguren gemaakt. De geest uit Aladin, Ariel, Mickey Mouse. Maar Disney is geen carnaval. Daarom is ons thema: Disnie carnaval."

Saamhorigheid

De jongens, en de meiden, zijn stuk voor stuk met carnaval opgegroeid. "Vroeger hielpen we onze ouders, en sinds vorig jaar zijn we zelf gaan bouwen", zegt Zoe Bernsen. "Dat is wel echt geweldig."

Carnaval is vooral gezelligheid en gemoedelijkheid, maar roept ook een gevoel van saamhorigheid op. "Het brengt de vriendengroep weer een stukje dichter bij elkaar", zegt Iwan. "In een keet zit je alleen maar dom te lullen, maar tijdens het bouwen komt er ook nog wel eens een fatsoenlijk woord uit."