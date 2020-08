Rechter: 'Windmolens Pottendijk niet op stroomnet'

Netbeheerder Enexis hoeft Energiepark Pottendijk niet aan te sluiten op het net. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep bepaald. De rechter oordeelt dat het regionale energienet rondom Emmen al vol zit en dat Enexis geen capaciteit hoeft te leveren aan Energiepark Pottendijk. Bij dat park, tussen Nieuw-Weerdinge en Emmen, komen in totaal 14 windmolens en een zonnepark.

Eerder spande Energiepark Pottendijk al een kort geding aan. Het park wilde een aansluiting zonder transportbeperkingen voor de opgewerkte energie, maar volgens Enexis was er geen capaciteit voor het transporteren van de opgewekte energie. De rechtbank verplichtte Enexis om het wind- en zonnepark aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk.

Enexis ging in hoger beroep omdat er volgens de netbeheerder nog te veel onduidelijkheid was. Onder meer of Energiepark Pottendijk aanspraak kon maken op de op voorhand gevraagde transportcapaciteit. Enexis is nu in hoger beroep gelijkgesteld. De rechter oordeelt dat als Pottendijk wordt aangesloten, er een ophoping van energie zal ontstaan.

Gesprek

De gemeente Emmen gaat de gevolgen van de uitspraak bekijken met het energiepark. Wethouder René van der Weide heeft gesproken met gedeputeerde Tjisse Stelpstra en Pottendijk-eigenaar Jeroen Deddens uit Nieuw-Dordrecht. Volgens Stelpstra moet Pottendijk uiteindelijk toch op het stroomnet: "Het is een absurde situatie. We hebben als Drenthe een Rijksopgave wat we moeten gaan leveren aan windenergie en nu het zover is kan het niet. Dit is frustrerend."

Stelpstra wil met Deddens kijken of er ruimte is om toch op het net te komen. Bijvoorbeeld door tussentijdse afschakeling (niet continue leveren, red.) of dat het net op termijn toch meer capaciteit krijgt. "Wat voor Deddens meeweegt is de termijn van de SDE-subsidieregeling. Deddens moet voor een bepaald moment de levering van het stroom klaar hebben."

Opslag of waterstof

Volgens Stelpstra is er ook gesproken over andere manieren om de stroom kwijt te kunnen, door bijvoorbeeld opslag of waterstof. Maar dat is momenteel technisch geen oplossing, onder andere omdat het om veel vermogen gaat (meer dan 40 megawatt). Deddens zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

Gedeputeerde Stelpstra baalt ervan dat de door het Rijk opgelegde opgave wat betreft duurzame energie door dit soort problemen niet gehaald kan worden. Stelpstra heeft zich al vaker richting politiek Den Haag druk gemaakt over het gebrek aan netwerkcapaciteit, waardoor er initiatieven vastlopen, terwijl diezelfde politiek om duurzame energie vraagt.

