Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Literaire Hemel in De Amer

Café De Amer staat vrijdagavond in het teken van literatuur. Om 20.00 uur start daar De Literaire Hemel, een literatuurcafé met drie gastsprekers. Tiemen Hiemstra staat te boek als literair talent, Dorly Deeg is hoogleraar op het gebied van ouder worden en Annet Mooij vertelt over haar biografie van Ischa Meijer.

De avond wordt in goede banen geleid door interviewers Joep van Ruiten en Annette Timmer. Voor 18,50 euro krijg je niet alleen een entreekaart, maar ook twee consumpties. Kortom, een avond voor in de boeken.

Streektaalmuziek

Geen zin in carnaval, maar wel in een muzikale avond, dan zou je zaterdagavond ook naar Valthermond kunnen togen. In concertboerderij d'Rentmeester staat niemand minder dan Erwin de Vries op zijn blote voeten op de planken. De Groningse zanger is bekend van streektaalnummers als Maffiosa (Blief met de poten van mien poedie!) en Miss Scheemda. Het concert begint om 20.00 uur en kaarten kosten 17,50 euro per stuk.

Bier & Whisky

Dat Drenthe met Brouwerij Maallust uit Veenhuizen een van de beste bierbrouwers van het land heeft, weet natuurlijk iedereen. Wil je nu je horizon verbreden en je onderdompelen in een smaaktintenverzameling waar je u tegen zegt, dan kan je vrijdag- en zaterdagavond tussen 19.00 en 23.30 uur terecht in de Bonte Wever in Assen. Daar staat de eerste lustrumeditie van het Bier & Whisky Festival op de agenda. Tientallen speciaalbieren, whisky's en hapjes passeren de revue, onder begeleiding van bijpassende muziek.

Kunstwandeling

In de buitenlucht wandelen en tegelijkertijd van kunst genieten. In Diever kan dat. Zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.30 uur organiseert Talentvol Diever dit kunstevenement. Tijdens de wandeling trek je langs een elftal locaties met 19 exposanten uit Diever en de gemeente Westerveld. Op de route zie je niet alleen kunstwerken. Het is ook mogelijk een praatje te maken met de kunstenaars die tegelijkertijd aan het werk zijn. De route is ook met de fiets of auto af te leggen.

'Deur de bossen, deur de heide'

Wel zin in een wandeling, maar geen kunstliefhebber? Dan is de seizoenswandeling bij het Boomkroonpad in Drouwen wellicht een goed alternatief. Trek samen met een gids de natuur in voor een gevarieerde wandeling over de Hondsrug. De wandeling duurt van 13.30 tot 15.00 uur en is geschikt voor jong en oud. Kosten: 7,50 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Opgave vooraf is verplicht.

Van Beethoven tot Bartok

Het Messiaen Ensemble van het Noord Nederlands Orkest (NNO) schittert zondag om 14.00 uur in Theater De Tamboer in Hoogeveen. Het muzikale kwartet speelt een uiteenlopende klassieke set vol kamermuziek, met werken van Beethoven tot Bartok.