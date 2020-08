Hospice Assen blij met start nieuwbouw: 'Nee verkopen wil je niet'

"We moesten heel vaak 'nee' verkopen aan mensen die graag een plekje wilden, om hun laatste levensfase hier door te brengen. Dat kon dan niet, omdat de drie kamers al bezet waren. En dat wil je natuurlijk niet, nee zeggen", vertelt vrijwilliger Jan Kragt van het Asser hospice. "Daar hadden we allemaal vreselijk veel moeite mee."

Vergunning is er

Maar na jaren zoeken, kan het hospice eindelijk aan de slag met nieuwbouw. "De vergunning is er, gelukkig zonder bezwaren vanuit de buurt. Dus nu kunnen we gaan aanbesteden, en als alles meezit begint de bouw in januari", glundert voorzitter Piet Gorter.

Veertien jaar lang zit het hospice van Assen nu aan de Burgemeester Agterstraat, ingeklemd tussen de huizen. Jaarlijks verblijven er zo'n 45 gasten, waarvan een enkeling er wonderlijk genoeg ook levend weer uitkomt, om naar huis te gaan. "Ja, dat soort bijzondere gasten hebben we soms ook", lacht Kragt. Het gebouw is niet alleen te krap, maar ook verouderd. Zo ontbreekt een goede klimaatbeheersing in het pand, net als een lift naar de eerste verdieping. "Met die hete zomers van de afgelopen jaren is het hier eigenlijk niet uit te houden", zegt Gorter. "En alleen een traplift, dat is niet meer van deze tijd."

Het hospice aan de Burgemeester Agterstraat in Assen is al jaren veel te krap (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Bezwaren uitbreiding huidige plek

Maar uitbreiding, en tegelijkertijd ook een flinke modernisering, was onmogelijk op de huidige plek. "We hadden wel een huis hier gekocht aan de Alteveerstraat, waarvan de bewoonster was overleden. We wilden namelijk eerst hier proberen uit te breiden. Maar dat stuitte op zoveel bezwaren uit de buurt. Bewoners vinden het dan toch niet prettig, rouwauto's en rouwende mensen die hier dan regelmatig komen. Dus moesten we verder zoeken", vertelt bouwcoördinator Henk Ploegmakers.

"En uiteindelijk zijn we hier beland bij Peelo, op de plek van een voormalig tuincentrum. En we hebben hier volop de ruimte, en het ligt prachtig midden tussen het groen."

Impressies van de nieuwbouw van het hospice Assen aan de rand van Peelo, waar alles op de begane grond komt (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Acht familiekamers

In de nieuwbouw, in de vorm van een boerderijschuur, komen acht familiekamers. Alles komt op de begane grond. En voor patiënten is er op elke kamer zoveel ruimte dat ze met bed en al de badkamer ingereden kunnen worden, en ook naar buiten, naar het terras. "Voor het wassen is het soms handig voor verpleging om zo het bed de badkamer in te rijden. En als het buiten mooi weer is, willen gasten vaak ook nog wel in hun bed even naar buiten, genieten van het zonnetje. Dat kan straks allemaal", vertelt vrijwilliger Kragt.

Behalve de acht gastenkamers, komt er een ruime familiekamer, een speciale kinderkamer en een stilteruimte. "En wat heel belangrijk is, onze vrijwilligers krijgen ook een mooie plek. We hebben er in totaal zo'n 65, en het is van groot belang dat we hen ook een goede plek geven", aldus voorzitter Gorter. Daarnaast staan er op het terrein aan de Ter Aardseweg nog twee behoorlijk nieuwe gebouwen, die straks dienst gaan doen als kantoor- en als opslagruimte.

Twee miljoen euro

Kosten van de nieuwbouw zijn ongeveer twee miljoen euro. Het merendeel van het geld is volgens voorzitter Gorter binnen. "Dankzij fondsen en acties hebben we het bedrag bijna bij elkaar. Er is nog een gat van zo'n twee tot drie ton. Dat is nog even afhankelijk van hoe de aanbesteding verloopt. Maar de Vrienden van Hospice Het Alteveer komen nog met wat acties, dus we hebben goede hoop dat het allemaal gaat lukken." Verwachting is dat het nieuwe hospice eind volgend jaar in gebruik genomen kan worden.

