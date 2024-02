Brandweer verliest 'Fikthor' bij brand De Krim

Meijerink vindt het heel jammer dat de brandweer IJsselland al na een half jaar zijn robot verliest, maar het leidt niet alleen maar tot kommer en kwel: "Dit is heel spijtig, maar het is toch ook waarom de robot zijn waarde bewijst. Je verliest liever materieel dan mensen in een brand. Het geeft ons ook gelijk in de beslissing waarom het niet veilig was bij dit oude industriepand, een gebouw waarin van alles aan elkaar hangt, brandweerlieden naar binnen te sturen. Dat het dus verstandig is geweest om de aanval in te zetten met een robot in plaats van mensen. Dit had een paar jaar geleden nog zomaar mensenlevens kunnen kosten."

Een blusrobot is een unieke voorziening voor de brandweer om ook moeilijke branden van binnenuit te kunnen bestrijden. Naast de brandweerkazerne in Wesepe, heeft alleen de brandweer van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de beschikking over een of meer van van zulke robots. Fikthor is op 4 januari voor het laatst ingezet bij de bestrijding van een grote brand in Rutten (Flevoland). Daar ging het hartstikke goed en spoot Fikthor met 1,4 miljoen liter water de vuurzee plat.

Vervangende Fikthor