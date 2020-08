Parkeergarages Assen worden veel gebruiksvriendelijker

Parkeergarage Mercurius in Assen is de komende week gesloten, omdat de parkeerinstallatie vervangen wordt (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Parkeren in drie parkeergarages in de binnenstad van Assen kan de komende weken lastig worden. Van de garages Mercurius, Stadhuis en Citadel worden de parkeerinstallaties vervangen. Mercurius en Stadhuis zijn enkele dagen volledig afgesloten tijdens de werkzaamheden. Citadel blijft open, maar er is mogelijk wat hinder.

Het tijdelijke ongemak heeft straks zo zijn voordelen. Want de vervanging zorgt ervoor dat het gebruik van de parkeergarages voor automobilisten makkelijker wordt. De nieuwe parkeerinstallaties zijn 'slimmer', doordat ze uitgerust zijn met meer innovatieve snufjes onder het motto 'gemak dient de mens'.

Zo kan er voortaan in- en uitgereden worden met de bankpas. Abonnementhouders kunnen ervoor kiezen om in- en uit te rijden op kenteken en is een parkeerkaartje keurig bij de automaat afgerekend? dan gaat bij het verlaten van de parkeergarage de slagboom automatisch open. Dit voorkomt langere wachttijd bij het uitrijden.

Laatste drie

Volgens woordvoerder Marieke de Blok gaat het de komende weken om aanpassing van de laatste drie parkeergarages. "We hebben in Assen in het centrum in totaal zeven parkeergarages. Daarvan zijn de andere vier, Drents Museum, Neptunus, Triade en De Nieuwe Kolk, inmiddels al vernieuwd", aldus De Blok.

De Asser parkeergarages worden straks allemaal door één leverancier bediend, en dat is IP Parking. "Voorheen was de service in verschillende handen. Maar we gaan dus naar een uniforme uitstraling van onze gemeentelijke parkeergarages. Dit zijn dus de laatste drie waar vervanging van de installaties nog nodig is. En dan is het parkeren in de parkeergarages in onze binnenstad overal even gebruiksvriendelijk."

Kosten van de werkzaamheden zijn 300.000 euro.

Ook met AsserPas

De nieuwe installaties blijven ook reageren op de AsserPas. Assenaren die via deze stadspas het stadsparkeren geactiveerd hebben, rijden zo makkelijk de parkeergarage in- en uit, want de slagboom reageert op het kenteken. Dat blijft ook zo, ook al is er een uitsterfbeleid voor de AsserPas.

De gemeentelijke pas, die voorheen alleen als milieupas werd verstrekt voor het brengen van afval naar het Milieupark, is in 2014 omgedoopt tot AsserPas, bedoeld voor meerdere functies. Zo kregen alle Assenaren, ook kinderen, hun eigen stadspas. Zo kon de pas ook als bibliotheekpas worden gebruikt, en voor parkeren in de stad met korting. Verder werd er nog gedacht aan kortingsacties bij binnenstadswinkeliers, of bij evenementen. Maar zover kwam het allemaal niet.

Omdat de AsserPas uiteindelijk geen succes bleek, en er wel hoge kosten aan verbonden zijn, stopt Assen met de pas. Nieuwkomers krijgen voortaan weer een gewone milieupas.

