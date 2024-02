Drentse bestuurder Nederlandse Politiebond: 'Liever met elkaar in gesprek dan demonstreren'

"De boeren hebben gewoon geen oplossing vanuit Den Haag en voelen zich in de hoek gedreven", aldus Ubels. "Als je iemand maar lang in de hoek drijft, dan bijt die vanzelf een keer. Dat is wat er nu gaande is."

Volgens Springer worden de demonstraties van boeren vaak niet gehouden met een vergunningaanvraag. "Dan is het lastig om de goede capaciteit te hebben om dat op te lossen."

Begrip kweken beter

Maar Ubels zegt dat de protesten die FDF heeft georganiseerd, wel zijn aangemeld. "De recente protesten zijn van boeren die zeggen: als zelfs Farmers Defence Force het niet voor elkaar krijgt om te worden gehoord in Den Haag, dan pakken we zelf de handschoen wel op."

Springer vraagt zich af of de protesten helpen. "We verharden allemaal. Ik vergelijk het leven weleens met een pingpongbal. Hoe harder je die naar beneden duwt, des te harder die ook weer omhoog komt. Het zou veel beter zijn als de partijen eens met elkaar in gesprek gaan en wat meer begrip voor elkaars situatie hebben."

Onwerkbare regels

Nieuwe regels zijn volgens de boeren onwerkbaar. Boeren moeten een strook van 4 procent langs sloten vrij laten en moeten 4 procent van hun land braak laten liggen. Daarnaast mochten boeren 230 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar uitrijden en dat gaat terug naar 170 kilo. Het overschot moeten ze afvoeren.