Oud-premier Van Agt (93) overleden, hij maakte einde aan Molukse kapingen

Oud CDA-premier Dries van Agt is afgelopen maandag op 93-jarige leeftijd overleden. Dat meldt kenniscentrum The Rights Forum namens zijn familie. Van Agt was 1977 tot en met 1982 minister-president en van 1971 tot en met 1977 minister van Justitie.

In die laatste rol was Van Agt politiek verantwoordelijk voor het beëindigen van de treinkaping door een groep Molukkers bij de Punt op 11 juni 1977 . Bij deze actie kwamen zes kapers en twee gegijzelden om het leven. Het doel van de Molukkers was om de Nederlandse regering te dwingen actie te ondernemen om de vorming van de Zuid-Molukse staat mogelijk te maken.

'Treinkapers moesten niet dood'

Van Agt was leider van het crisisteam dat een einde moest maken aan de kaping. Hem werd jaren na dato verweten opdracht te hebben gegeven om de kapers te executeren, zelf ontkende hij dat. "De opdracht was om zo weinig mensen te doden. Het liefste niemand, maar als het niet anders kan, dan zal het moeten. We hebben zeker niet de instructie gegeven dat de kapers dood moesten. Schei uit", zei de CDA'er in 2016 bij Nieuwsuur.

Molukse nabestaanden hebben de Nederlandse Staat aangeklaagd, maar de rechtbank stelde de Staat niet aansprakelijk voor de dood van de Molukse kapers. Er zou geen bewijs zijn dat er opdracht werd gegeven om de kapers te doden.

'Van Agt, wij willen leven'

Bij de gijzeling van een basisschool in Bovensmilde ging de leus 'Van Agt, wij willen leven' de wereld over. Kinderen van de basisschool scandeerden dit nadat Zuid-Molukse jongeren de school met 105 leerlingen en vijf leerkrachten gijzelden. Na enkele dagen werden de kinderen vrijgelaten.