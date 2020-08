Hindernissen voor eerste kraanvogelkuiken in Hart van Drenthe

"Elk jaar vraag ik mijn collega's: 'dit jaar beschuit met muisjes?' Want al een aantal jaren zijn er kraanvogels in het Hart van Drenthe", zegt Pauline Arends, boswachter van Staatsbosbeheer in dit gebied. Dit jaar was de primeur. "Er stond een kraanvogel alleen. Het mannetje was verderop aan het foerageren. En dan wordt het interessant, Ze zijn anders namelijk vaak samen. Na een poos observeren was het duidelijk dat er gebroed werd."

Er kwam een jong uit het nest en al vrij snel gingen ze met zijn drieën lopen. "We ontvingen een belletje op een zondag. Het jong liep op een fietspad. Iedereen wilde hem zien en ermee op de foto." Het jong trok een heel publiek aan fietsers en wandelaars. "De ouders stonden in paniek in het weiland", vertelt Arends. "We hebben mensen gevraagd weg te gaan. Ouders wilden wel naar het jong toe, maar er kwam steeds wel weer een fietser aan." Uiteindelijk zijn ze wel weer bij elkaar gekomen, maar de tocht die het gezin daarna maakte leverde nog wel wat strubbelingen op.

Op de kop in het gaas

Op camerabeelden was te zien dat de vogels zich vervolgens even rustig hielden. "Ze namen daarna een andere route, naar een heideterrein met een raster eromheen. De ouders konden eroverheen vliegen. Het jong liep tegen het gaas aan en bleef nerveus heen en weer lopen. We maakten een opening in het gaas, het jong maakte er dankbaar gebruik van. Het werkt en we waren enthousiast, maar even verderop ging het toch weer mis."

Het jong was tegen een ander stuk gaas aangelopen en raakte erin verstrikt. Zelfs zo erg dat ie ondersteboven kwam te hangen. "Een collega was gelukkig ter plekke en hoorde paniekerige ouders. Hij heeft het jong gered. We namen direct de beslissing om een raster van zo'n honderd meter helemaal weg te halen."

Het kuiken in het Hart van Drenthe voor een wildcamera (Rechten: Peter Venema)

In het ongewisse

"Het leek goed te gaan, maar de laatste twee weken zien we hem niet meer", zegt boswachter Pauline Arends. "Het jong heeft het waarschijnlijk niet gered. Maar wat er gebeurd is, blijft onduidelijk. Het was al een vrij groot jong. Alleen de vleugelpennen moesten nog uitgroeien, dan zou 'ie kunnen vliegen."

Dat een kraanvogel succesvol heeft gebroed, is nog steeds een lichtpuntje. "Eindelijk was er een broedsucces. Kraanvogels gaan steeds weer naar hun eigen gebied toe, dus hopelijk krijgt dit een vervolg", besluit Arends.

De ouders met het kuiken in het Hart van Drenthe, beeld van een wildcamera (Rechten: Peter Venema)

Lees ook: