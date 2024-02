Mestfraude lucratief: 'Maar Drentse boer kan eigen mest kwijt'

Apparatuur waarmee boeren en mestvervoerders kunnen frauderen met de hoeveelheid mest die wordt afgevoerd, wordt al vijf jaar ongemoeid gelaten door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV). Ook in Drenthe gebeurt het, maar fraudezaken zijn er nauwelijks.

In een land waar veel meer mest wordt geproduceerd dan mag worden uitgereden op het land, is het een aantrekkelijk en lucratief idee om de apparatuur in te zetten voor boeren. Volgens LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins is de situatie in Drenthe anders dan op verschillende andere plekken in het land. "Over het algemeen is de mest in Drenthe goed plaatsbaar. Veel melkveehouders kunnen het kwijt op hun eigen land."

"Daarnaast kent Drenthe veel akkerbouw, wat een voordeel is", vervolgt hij. "Want ook akkerbouwers hebben mest nodig op hun akkers. Daarom zie je hier veel samenwerkingsverbanden tussen veehouders en landbouwers."

Fraudeapparatuur al vijf jaar bekend

Desondanks is al jaren duidelijk dat er wordt gefraudeerd in Nederland met mest. Het Openbaar Ministerie waarschuwde al in 2019 dat apparatuur om te controleren of er met mesttransporten wordt gesjoemeld, fraudegevoelig is. Dat ontdekte de NOS in samenwerking met journalistieke platform Follow the Money . En die apparatuur is zo'n vijf jaar na de eerste waarschuwing nog steeds niet vervangen.

Maar hoe zit dit nou precies? Er zijn Europese regels die aangeven hoeveel mest een boer mag uitrijden op zijn landerijen. Produceert zijn boerderij meer mest, dan kan hij dit leveren aan mestverwerkingsbedrijven of aan akkerbouwers die de mest kunnen gebruiken. Vooral het leveren aan mestverwerkingsbedrijven kost boeren veel geld.

Sjoemelen met de hoeveelheid mest die je daadwerkelijk levert, is daarmee financieel aantrekkelijk. Door het manipuleren van de meetapparatuur op een transportauto's kunnen boeren en de transporteurs bijvoorbeeld doen alsof ze meer mest laten afvoeren dan in werkelijkheid het geval is. De extra mest (die op papier dus is afgevoerd) rijden de boeren alsnog uit over hun land.

Het OM schreef in een brief hierover aan het ministerie van Landbouw dat de apparatuur 'eenvoudig is te manipuleren zonder dat hiervoor technische voorzieningen nodig zijn'. Transporteurs passen de luchtdruk in de vering van hun vrachtwagens aan, waardoor het lijkt alsof er mest wordt ingeladen of juist wordt uitgeladen, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.

Fraudegevallen

Verdenkingen van mestfraude bestaan er wel in Drenthe, maar dan bij mestverwerkers. In 2021 deed Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een inval bij een zogenoemde mestintermediair in het zuiden van de provincie. Hier kunnen veehouders terecht met hun mestoverschotten en anderen kunnen er weer mest afnemen. Vorig jaar was er ook een inval in twee woningen en vier mestverwerkende bedrijven in Drenthe, Groningen en Overijssel. In alle gevallen werd administratie in beslag genomen.

"Mestfraude gebeurt in heel Nederland, ook in Drenthe. De prikkel om te frauderen met mest is gewoon groot", zegt Bart Fortuin, woordvoerder van de NVWA. "Maar we weten alleen maar wat we zien. Een fraudeur probeert illegale activiteiten aan het daglicht te onttrekken."

Dat het hier ook wel eens fout gaat, dat is volgens LTO-voorman Bruins zeker mogelijk. "Overal en altijd vindt wel eens fraude plaats. Dat is een smet op onze sector en daar baal ik van. Maar het is niet duidelijk hoe ernstig dit probleem. Ik heb niet het idee dat het kommer en kwel is."

Hoe groot het probleem daadwerkelijk is, is ook Transport en Logistiek Nederland, waar de mestvervoerders onder vallen, onduidelijk. De vertegenwoordiger van de transportsector kaartte het probleem al in 2020 aan. Maar ook zij weten niet hoe groot het probleem is. "We zijn hierover in overleg met het Ministerie van LNV en het Openbaar Ministerie, om een nog beter zicht te krijgen op het probleem. Hoe groot is het? Waar doet het zich het meeste voor? Maar bovenal om te bedenken wat we eraan kunnen doen."

Oplossing