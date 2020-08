Na bijna 100 jaar eindelijk groot onderhoud voor stuw Zuidoost-Drenthe

De stuw ligt in het afwateringskanaal die de grachten van Coevorden verbindt met de Vecht bij Gramsbergen. In de jaren '20 van de vorige eeuw werd de stuw gebouwd om, samen met de stuw iets verderop bij Het Haandrik, het waterpeil in Zuidoost-Drenthe te regelen en zo werkt het nu nog steeds. Af en toe is er wel onderhoud toegepast, maar dit is de eerste keer dat er een grote renovatie plaatsvindt.

"Vorig jaar zagen we bij deze stuw kwel", vertelt gebiedsbeheerder Freddy Reinders van Waterschap Vechtstromen. Kwel is grondwater dat door gaten onder de stuw vrijkomt. "Als dat ook nog zand meebrengt, is er wat aan de hand. Dat betekent dat er ook iets mist in de fundering. Dan wordt er onderzocht wat er mis is, zodat we weten wat er aan gedaan moet worden, maar uiteindelijk kun je dat het best zien als het helemaal droog staat, natuurlijk."

Ideale omstandigheden voor onderhoud

En deze zomer stond de stuw droog, dus is dat voor het waterschap de uitgelezen kans om de stuw aan te pakken. Projectleider Henk Brink: "Dit onderhoud stond sowieso al in de planning, maar de droogte maakt het makkelijker om eraan te werken. Voor het eerst in een eeuw staat er geen water in en dat is uniek om mee te maken. Aan de voor- en achterzijde hebben we een soort badkuip gemaakt van een stalen damwand en beton. De holle ruimtes onder de stuw hebben we geïnjecteerd met beton. De stuw staat nu weer stabiel."

De stuw staat deze zomer voor het eerst in zijn 100-jarige bestaan droog (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Voor Zuidoost-Drenthe is het volgens Reinders een belangrijke klus. "In het ergste geval, als de stuw naar beneden klapt, kan al het water weglopen tot aan Aadorp, bij Almelo. Het Zwindersche Kanaal, het Alte Picardiekanaal en een deel van het Stieltjeskanaal staan ermee in verbinding, dus dan heb je een groot probleem. Het waterpeil zou dan zakken en de scheepvaart komt bijvoorbeeld stil te liggen. Woonboten zouden dan echt aan de touwen hangen. Deze stuw is cruciaal voor Zuidoost-Drenthe."

Aftapkraantje en afvoerputje

"De Drentse stuw is eigenlijk het aftapkraantje van Zuidoost-Drenthe. Watertechnisch is Coevorden dan een soort afvoerputje, maar dat klinkt niet mooi. Dit water is ook veel schoner dan het water dat normaal in een afvoerputje verdwijnt", aldus Reinders.