Sauna Thermen Zuidwolde verkocht: 'Blijft voorlopig zoals het altijd was'

Saunabedrijf Thermen in Zuidwolde heeft nieuwe eigenaars gevonden. Ondernemersduo Robbin van den Heuvel uit Giethoorn en Erik Moes uit Meppel hebben het welness-centrum overgekocht van Jeannette van Putten en Jan van Egten. Gisteren tekenden zij het voorlopige koopcontract.

Van Putten is blij met de verkoop van het bedrijf dat afgelopen augustus failliet werd verklaard. "We zijn heel blij dat we de sauna hebben kunnen verkopen en dat het ook gewoon een sauna blijft. Dat is mooi voor onze gasten", aldus Van Putten. "De makelaar heeft veel wandelkilometers over het terrein gemaakt. Er waren zo'n 20 geïnteresseerden die zijn komen kijken", zegt ze.

'Logische stap'

Van den Heuvel en Moes zijn ervaren ondernemers. Samen runnen ze sinds 2013 Camping Starnbosch in Dalfsen. Van den Heuvel heeft daarnaast meerdere tankstations en Bruna-vestigingen in bezit gehad, "maar ik wilde het eens wat rustiger aan gaan doen en daarom ben ik geswitcht", zegt hij gniffelend. Van den Heuvel: "Het is heel snel gegaan, allemaal heel soepel. Een week of drie geleden kwam het op ons pad en daarna hebben we doorgepakt. Dit is een uitdaging die goed bij ons past."

Volgens Van den Heuvel is de overname van het saunabedrijf een 'logische stap' voor hem en zijn partner. "Dit past precies in ons huidige bedrijf", legt hij uit. "We hebben nu 's winters geen werk voor onze medewerkers, omdat de camping seizoensgebonden is. Straks kunnen we hen in de winter ook behouden voor de sauna."

Drempel verlagen

De nieuwe eigenaren hopen dat het hen lukt de drempel om naar de sauna te gaan te verlagen. "Ik ging vroeger ook niet naar de sauna", biecht Van den Heuvel op, "want het heeft toch zo'n imago dat je er bloot heen moet. Daarom willen wij beginnen met een badkledingdag, zo maak je het voor ouders met puberkinderen ook aantrekkelijker om te komen."

Door gasten één dag per week de mogelijkheid te geven om gekleed naar het ontspanningscentrum te komen, hopen Van den Heuvel en Moes meer klandizie te trekken. "Zo'n 50 procent van de mensen gaat niet naar de sauna omdat je er zonder kleding rondloopt. Hier komen wellicht meer mensen door, wat er ook voor zorgt dat het bedrijf beter gaat draaien."

Weinig veranderingen

De nieuwe eigenaren hopen dat ze zo weinig mogelijk hoeven te veranderen aan het bedrijfsmodel. Voordat het bedrijf heropend wordt, willen ze het gesprek aangaan met het huidige personeel. Volgens Van den Heuvel snijdt dit mes aan twee kanten. Het personeel is bekend met het werk en de gasten met het personeel, dat maakt het voor Van den Heuvel en Moes gemakkelijker om in te stappen.

Na de heropening zullen Van den Heuvel en Moes een halfjaar gebruiken om in gesprek te gaan met vaste gasten. "We vragen hen naar hun tips en tops en kunnen ons daarop aanpassen, want het is het belangrijkste dat de gasten een goede beleving hebben", zegt Van den Heuvel.