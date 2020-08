Mbo-scholen laten praktijkleerlingen langskomen

Het Drenthe College in Assen begint deze week met een aangepaste introductieweek. "We proberen de leerlingen zoveel mogelijk met elkaar kennis te laten maken en met hun docenten", legt Mare Riemersma uit. Zij is lid van het College van Bestuur. "Dat kennismaken doen we door kleinschalige bijeenkomsten te organiseren. In kleine groepjes en met persoonlijk contact. En dat doen we niet alleen op school maar ook in de omgeving in de buitenlucht."

Overal in de school zijn maatregelen genomen voor leerlingen die wel naar school komen. Er hangen desinfectiepompjes, er zijn stickers op de vloer om leerlingen om de anderhalve meter maatregel te wijzen en er mogen veel minder leerlingen in een lokaal zitten. "De leerlingen komen twee tot drie dagdelen per week naar school, vooral voor de praktijklessen. Dat valt gewoon niet achter de computer te leren. Denk bijvoorbeeld aan een kappersopleiding. Haren knippen leer je in het echt en niet achter je computer. Maar omdat het dan niet mogelijk is om afstand te houden moet de leerlingen en de docenten dan mondkapjes dragen."

School biedt leerlingen hulp

Ook aan de groep kwetsbare leerlingen is gedacht. Zij kunnen een laptop van school lenen en als ze thuis niet terecht kunnen is er een plekje voor hen op school. Hetzelfde geldt voor de leerlingen van het AOC Terra in Meppel. Al hoeven de leerlingen daar in de klas geen mondkapje te dragen omdat de school geen opleidingen voor contactberoepen heeft. "Onze lokalen zijn gelukkig groot genoeg om afstand te houden", legt Onne Folkeringa uit. Hij is locatiedirecteur van het AOC. Op zijn school zijn de lessen twee weken geleden al begonnen.

"We hebben een hele hoop maatregelen bedacht maar je komt er pas in de praktijk achter of iets werkt. Zo hadden we bedacht dat de leerlingen in hun lokaal pauze hadden samen met de docent. Maar zowel de docent als de leerlingen vinden het prettiger om tijdens de pauze even het lokaal uit te zijn. De leerlingen kunnen nu verspreid in de kantine zitten of naar buiten. En ook de docent kan even zonder zijn of haar leerlingen een broodje eten."

Niet ideaal

De theoretische vakken worden ook op deze school digitaal gegeven. En dat zorgt voor de nodige zorgen bij de locatiedirecteur. "Wij blijven erbij dat digitaal lesgeven een aanvulling is en geen vervanging. We hopen dat deze periode niet te lang duurt, maar ik vrees dat we er nog wel even aan vast zitten." Folkeringa verwacht sowieso tot aan de kerstvakantie en misschien zelfs wel het heel schooljaar. "We zetten allemaal ons beste beetje voor om het te laten slagen."

Ook voor Jan Berend van der Wijk, regiodirecteur Hoogeveen van het Alfa College is het vandaag een spannende dag. "We krijgen vandaag alle eerstejaars op school. Voor elke activiteit hebben wij toestemming moeten vragen aan de Veiligheidsregio's." Vandaag begint de introductieweek voor de eerstejaarsstudenten, ook van het mbo. "We hebben meerdere gezondheidschecks, en ook wel activiteiten afgelast. Zoals bijvoorbeeld het kamp."

Veel minder leerlingen op school

Kwamen voor de zomervakantie al mondjesmaat studenten naar school. "Voor de zomervakantie hebben de maatregelen ons veel inspanning gekost, maar ook veel geleerd. We hebben de roosters zo aangepast dat 30 procent van de leerlingen op school aanwezig kan zijn," aldus Van der Wijk. Dat betekent ook dat de school langer open is "De reguliere studenten proberen wij overdag te laten komen. De BBL'ers, dus de studenten die werken en leren, zitten nu vaker in de avond. Dat was eerder ook wel zo, maar nu nog iets meer," legt Van der Wijk uit.

Om te bepalen wie er op school mag komen is er rekening gehouden met de studenten. Van der Wijk: "De eerstejaars willen wij zoveel mogelijk op school hebben. Die moeten wennen en hebben iets meer nodig. En we doen ook de lessen voor de examens meer op school. Net als leerlingen die al wat moeite hebben met school."