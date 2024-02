In Weiteveen gaat carnaval 'gewoon' door

Het carnavalsweekend staat voor de deur. Ook in Weiteveen, een dorp met slechts een paar duizend inwoners, hebben vijftien bouwgroepen een wagen gebouwd voor de optocht van komend weekend.

"Er komt een beste groep door de straten van Weiteveen", bevestigt Erik Blaauw. Blaauw zit in het bestuur van carnavalsvereniging de Dördouwers.

Getooid met een steek helpt Blaauw met het klaarzetten van de feesttent. "We hebben er heel veel zin in. We zijn nu nog bezig met de opbouw en morgenochtend is de optocht. Maar vanaf een uur of één 's middags gaat het feest losbarsten", zegt hij met een glimlach.

Iets verderop leggen enkele bouwgroepen de laatste hand aan hun praalwagens. Waaronder 'Weiteveen on Tour'. "Wij hebben gekozen voor het American Football-thema" zegt Aron Beerling. "We zijn er zo'n drie maanden mee bezig geweest. Vaak alleen op zaterdag, en de laatste weken ook 's avonds. Omdat het dan toch dichtbij komt en er toch wel veel moet gebeuren."

Dodelijke ruzie

Vorige maand kwamen bij een ruzie in Weiteveen twee inwoners om het leven. Een andere inwoner is daarvoor opgepakt. Na het drama in Weiteveen heeft de groep de wagen nog eens onder de loep genomen. "Natuurlijk hebben we het allemaal wel meegekregen, maar we hebben niet een thema waarvan wij dachten dat we iets moesten veranderen, dus het heeft op ons geen impact gehad."

Ook de carnavalsvereniging heeft nagedacht over de gevolgen van het drama. "We zouden normaal 20 januari de borden plaatsen. Dat was het weekend erna, dus dat hebben we uitgesteld. Daarna hebben we ook contact gehad met Dorpsbelangen. We leven mee met iedereen, maar kwamen vrij snel tot de conclusie dat carnaval en de optocht gewoon door moest gaan."