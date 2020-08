Dichteres uit Rolde wint Vlaamse poëziedebuutprijs

Dichteres Iduna Paalman uit Rolden heeft de Vlaamse Poëziedebuutprijs aan Zee gewonnen. Ze viel in de prijzen met de bundel De grom uit de hond halen. "Het is een grote eer, ik ben helemaal bij", aldus Paalman.

Naast de titel krijgt de Drentse ook 1.500 euro. "Paalman dicht met een cool die het niet moet hebben van grote, vormelijke experimenten, wel van grote beheersing. Het contrast tussen de beklemming, de nieuwsgierige observaties en talige precisie houdt de lezer alert", vat de jury samen.

Vanaf jongs af aan

De 29-jarige Paalman, die in Amsterdam als docent Duits voor de klas staat, begon met schrijven toen ze nog kind was. "Op basisschool was ik al verhaaltjes aan het schrijven en op de middelbare school begon ik echt gedichten te maken. Ik ging ook gedichten naar gedichtenwedstrijden voor jongeren opsturen. Zo is het eigenlijk begonnen", vertelt ze.

"Ik ontmoette een kinderboekenschrijver die me ontzettend geholpen heeft. Ik had ook een goede docent Nederlands die me erin begeleid heeft. Aan alle kanten werd dat gestimuleerd en het begon al vroeg."

De grom uit de hond halen

Met haar debuutbundel valt ze meteen in de prijzen. "Ik heb geprobeerd om met mijn gedichten poëzie te maken waar iedereen iets uit kan halen", zegt Paalman over De grom uit de hond halen. "Het zijn gedichten over angst of over dreiging, over interessante situaties waarbij mensen niet zo snel weten wat ze ermee moeten doen. Ik denk wel dat de gedichten tot de verbeelding kunnen spreken."

'Natuurlijk heel stimulerend'

Dat Paalman de debuutprijs heeft gewonnen, noemt ze een aanmoediging. "Het is natuurlijk een gigantische kroon op het begin van wat ik af en toe het begin van mijn schrijfcarrière ben durven gaan noemen. Het is natuurlijk heel stimulerend."

'Ben durven gaan noemen' - Paalman zegt dat ze het spannend vindt om zich als schrijver of dichter te profileren. "Hoewel er toch met enthousiasme op mijn debuut is gereageerd, vind ik het toch spannend om dat zo te zeggen. Je moet vind ik toch eerst tien titels hebben uitgebracht voordat je met recht mag zeggen: 'Nu ben ik schrijver'."