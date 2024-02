30 miljoen naar Regio Zwolle, vier Drentse gemeenten profiteren mee

De Regio Zwolle is een van de 22 regio's in Nederland die een investering van het Rijk kunnen verwachten. Onder deze regio vallen ook de Drentse gemeenten Westerveld, Hoogeveen, De Wolden en Meppel. Richard Korteland, burgemeester van Meppel, noemt de toezegging goed nieuws. "Onze plannen en ideeën worden erkend."

In deze kabinetsperiode is 900 miljoen euro beschikbaar gesteld, later dit jaar volgt nog een ronde waarin geld wordt toegewezen. Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken wil met de regiodeals 'werk maken van gelijke kansen op goed wonen, leven en werken, waar je ook woont'.

In de plannen van de Regio Zwolle komen twee thema's sterk naar voren: duurzaamheid en arbeid. "Je kunt deze deal zien als een vervolg op de eerste regiodeal", vertelt Korteland. In juli 2020 kreeg de Regio Zwolle al eens een toezegging van het Rijk en is er in totaal 90 miljoen geïnvesteerd. Naast de nieuwe toezegging van 30 miljoen legt de Regio zelf ook nog een nader te bepalen bedrag in.