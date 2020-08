Historisch jachtvliegtuig Fokker D21 vliegt volgend jaar boven Hoogeveen

In de hangar van Egmond Vintage Wings op vliegveld Hoogeveen kregen de twee vliegtuigrestaurateurs afgelopen weekend de papieren waarmee de gloednieuwe Fokker D21 officieel gecertificeerd is. Alle 416 bouwtekeningen zijn goedgekeurd. Enkele tientallen daarvan zijn door hun zelf getekend, nadat ze aan de hand van foto's onderdelen eerst hebben weten na te bouwen.

Dutch Flying Legend

Op Hemelvaartsdag 2019 presenteerden de vliegtuigbouwers uit Hoogeveen hun vliegtuig al aan het publiek door op het vliegveld een zogenaamde roll-out te houden. De Dutch Flying Legend, zoals de Fokker D21 ook wel bekend staat, trok toen veel belangstelling. Afgelopen weekend op de Open Hangardag was dat niet anders, ook al was het aantal bezoekers door de coronamaatregelen beperkt.

Propeller

De goedkeuring van de propeller is nog niet binnen. Dat onderdeel bleek enkele grammen te zwaar te zijn vergeleken met de officiële bouwtekening, maar dat wordt de komende weken opgelost. Een Duitse specialist zal zich over dit onderdeel buigen.

Daarna beoordeelt de Inspectie Leefomgeving en Transport of het toestel luchtwaardig is. Daarna volgen de laatste loodjes: motortests, taxiruns en testvluchten. Wanneer het vliegtuig de lucht in gaat, houden ze voorlopig nog geheim.

Engelse testpiloot

De kosten van de reconstructie zijn inmiddels aardig opgelopen. Want hoewel de arbeidsuren als liefhebberij op de rekening staan, kost het de familie Van Egmond zo langzamerhand heel veel geld. Daarom zoeken zij voor de kosten van de testvluchten en de komst van een Engelse testpiloot naar manieren om aan extra geld te komen.

Inmiddels zijn er piloten in opleiding om volgend jaar met het speciale historische jachtvliegtuig de officiële luchtdoop te kunnen houden. 11 April 2021 staat in elk geval in de agenda genoteerd, want dan moet de Fokker over het bevrijdingsfeest van Hoogeveen heen vliegen. Dan keert na een afwezigheid van 81 jaar het jachtvliegtuig terug in het Nederlandse luchtruim.