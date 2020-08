Niet alleen Mannes in verval, ook lichtlijn van ledstenen stuk

En het gaat niet om een tiental bakstenen, maar om 360 stenen. Daar zit allemaal een ledlampje in met een sensor dat reageert zodra er iemand langs loopt op fietst. De meeste ledstenen zijn kapot en er zitten scheuren of zelfs gaten in.

Monnikenklus

Vervanging blijkt een monnikenklus, zo zegt woordvoerster Marieke de Blok van de gemeente Assen. "Er zijn voor de zomervakantie veertig stenen vervangen. Dat gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. Ze dachten er in eerste instantie vijftien tot twintig op een dag te kunnen doen. Maar de klus blijkt zo arbeidsintensief, dat ze niet meer dan acht tot tien stenen per dag kunnen vernieuwen", aldus De Blok.

Tijdens de zomervakantie lag het werk verder stil, maar deze week wordt het herstel van het lichtkunstwerk hervat. "Maar ze beginnen dan niet met vervanging van de rest van de kapotte stenen. Eerst wordt het elektriciteitsnetwerk bekeken, om te kijken of er problemen zijn met de stroom. Zo deed de ledverlichting het ook heel vaak niet. Vraag is nu of kapotte lampjes of kapotte sensoren de oorzaak waren, of dat er ergens een kabelstoring is. Het is allemaal nogal ingewikkeld", zegt De Blok.

De beschermende coating van epoxyhars op Mannes laat los, de oorzaak is nog onduidelijk (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Herstelplan voor hond

Vervanging van alle kapotte ledstenen duurt zeker nog weken. Intussen wordt er volgens de gemeente druk gewerkt aan een herstelplan om de aangetaste Mannes weer volledig op te lappen. De zes meter hoge kunsthond is zijn bruine glans kwijt door kalkaanslag. Bovendien laat zijn beschermende epoxylaag los. Deze speciale harslaag had Mannes moeten beschermen tegen alle weersinvloeden, maar door onbekende oorzaak laat de beschermlaag los.

Wie nu verantwoordelijk is voor de algehele malaise rond Mannes, het kunstenaarsduo Nio & Serafijn dat het ontwerp bedacht of bouwer Doornekamp Woodspecials, daarover wordt achter de schermen nog een robbertje gevochten. In elk geval levert het kunstproject de gemeente van begin af aan al kopzorgen op. De VVD heeft er deze zomer opnieuw vragen over gesteld. De partij vindt de belabberde staat van Mannes 'om te huilen'. "En dat voor een kunstwerk van 150.000 euro. Dat staat gewoon te verloederen", aldus de VVD eerder deze maand.

Voor de winter weg

Extra kosten heeft Assen er in elk geval niet aan. De gemeente koos in 2017 definitief voor dit veelbesproken kunstwerk, inclusief tien jaar onderhoud, te verzorgen door de makers. Hoe Mannes verder gerepareerd wordt, dat wordt nog uitgedokterd. Duidelijk is in elk geval wel dat voor de winter Mannes wordt weggehaald, en in een binnenruimte hersteld wordt. "En als alles goed gaat, is Mannes volgend voorjaar weer terug", zegt De Blok.

