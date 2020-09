Drukke Drentse zomer zorgt voor topomzet, maar niet overal

Waar Drenthe normaal wel ergens in de top vier zit, prijkt de provincie nu bovenaan de lijst van gewilde accommodaties, zo blijkt uit een lijstje van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Dat Drenthe zo hoog scoort, komt volgens Marketing Drenthe niet vaak voor. "Dat is misschien ooit eens ergens gebeurd", aldus Horstman.

Zomer legt geen windeieren

Marketing Drenthe houdt tijdens de coronacrisis maandelijks een enquête onder de toeristische ondernemers in Drenthe. "Daaruit blijkt dat vooral campings en vakantieparken uitgaan van een positief resultaat over 2020. De zomer heeft hen geen windeieren gelegd. Ook Bed & Breakfasts verwachten positief af te sluiten aan het einde van het jaar. Bij hotels krijgen we wisselende reacties. Daar is toch de toon negatiever. Er wordt rekening gehouden met een negatief resultaat over het hele jaar", vertelt Horstman.

Een onderdeel van de sector die hard geraakt wordt vanwege de coronacrisis is de groepsaccommodatie. Horstman: "Daar blijft de situatie zorgelijk. Groepen blijven weg. De groepsverblijven hebben wel initiatieven opgezet om gasten te ontvangen en die kwamen ook wel. Maar dit maakt maar een klein beetje goed. Groepsaccommodaties gaan uit van grote verliezen over dit jaar."

Deze week geen 300 geneeskundestudenten bij Klonie (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Mirriam Zwaagstra van groepsaccommodatie Klonie in Ellertshaar kan dit bevestigen. Klonie verwacht dit jaar 60 procent minder omzet. "Reserveringen door grote groepen zijn deze zomer vrijwel allemaal geannuleerd. Wel kregen we uiteindelijk wat boekingen van kleinere groepen, zoals vriendengroepjes die normaal naar bijvoorbeeld Spanje zouden gaan. Ook hebben we op ons terrein een kleine camping opgezet. Die camping was een succes, maar compenseert het verlies dat we lijden nauwelijks."

Dankzij die camping deed Klonie het misschien nog wat beter dan het landelijk gemiddelde voor groepsaccommodaties; daar is het omzetverlies zelfs 75 procent.

Het voor- en naseizoen is meestal de beste tijd voor Klonie. "September is onze topmaand, daar halen we normaal een kwart van onze jaaromzet, onder meer dankzij introductiekampen. Die vallen allemaal weg", aldus Zwaagstra.

Vakantiehuisjes waren goed bezet afgelopen zomer (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Een topzomer voor vakantieparken

Het tegenovergestelde beeld is te zien bij vakantiepark Het Drentse Wold in Hoogersmilde. Normaal gesproken is de bezettingsgraad bij Het Drentse Wold 65 tot 70 procent. Nu is dat 75 tot 80 procent.

"We hebben een topzomer", zegt een enthousiaste Sibco de Vries van het park. "Zo'n zomer hebben we nog niet eerder meegemaakt. We zaten al vroeg volgeboekt en de drukte loopt ook langer door. Tot eind oktober zitten de huisjes vol." De Vries merkt verder dat mensen ook langer blijven dan andere zomers. Er zijn veel boekingen van twee of drie weken. De coronacrisis heeft voor het vakantiepark in Hoogersmilde geen grote negatieve impact gehad. De Vries: "We hoefden niet dicht en omdat we geen eigen restaurant en zwembad hebben, hoefden we ook niet veel aanpassingen te doen." Voor het Drentse Wold lijkt 2020 dan financieel ook een topjaar te worden.

Ook Johan en Leida Moes van camping Het Noordenveld in Wapse hebben een heel goede zomer achter de rug. "De camping was even dicht, maar na Pasen konden we weer open. De afgelopen jaren hadden we al flink geïnvesteerd in privé sanitair en dat pakt nu heel goed uit. Met Pinksteren zat onze camping al heel vol en ook de zomer is fantastisch", aldus Johan Moes. Hij gaat absoluut uit van een positief resultaat over 2020. "We waren al een groeiende camping, maar dankzij deze goede zomer verwacht ik extra groei."

Veel hotels draaien minder

De toon bij hotels is iets gematigder en vooral wisselend. Harrie de Jong van hotel Brinkzicht in Vledder wil 2020 graag snel achter zich laten. Zijn hotel kreeg een aantal zware klappen te verwerken. "Er is veel geannuleerd, we zijn in het begin ook een poosje dicht geweest. Verbouwingsplannen staan in de ijskast en we ontkwamen ook niet aan een ontslagronde."

"Als die hele coronacrisis volgend jaar juli voorbij zou zijn, heb ik nog drie jaar nodig om hier financieel boven op te komen", stelt De Jong. Maar hij probeert optimistisch te blijven. "De afgelopen acht weken waren buitengewoon goed, we hebben ons flink op gezinnen gericht en dat heeft gewerkt. Nu gaan we met een herfstarrangement aan de slag dat vooral gericht is op de actieve ouderen. Maar verder dan twee maanden vooruitkijken, heeft geen zin."

David de Leeuw van hotel-restaurant Abdij De Westerburcht in Westerbork denkt nog wel positief uit te komen aan het einde van het jaar. "De zomer was heerlijk druk. En wij hebben de deuren in het voorjaar niet hoeven sluiten, dat scheelt. Dankzij de ondersteunende regelingen hebben we bovendien alle medewerkers in dienst kunnen houden." De Westerburcht heeft de coronaperiode onder meer gebruikt voor investeren in een online in- en uitchecksysteem om zo het contact aan de balie te beperken.

Somber over toekomst

Drentse ondernemers in de toeristische sector zijn bijna unaniem somber over de ontwikkelingen rond het coronavirus en twee derde verwacht in de toekomst nog met een financiële tegenslag te maken te krijgen.

Uit de enquête blijkt verder dat ook de dagrecreatie, waar ook de horeca onder valt, het zwaar heeft. "Attracties en horecagelegenheden kunnen veel mensen minder toelaten en dat drukt op de resultaten. Dus ook deze bedrijven houden rekening met een negatief resultaat."

Volgens Marketing Drenthe kwamen er vooral veel toeristen uit Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant naar Drenthe. Over het algemeen kwamen er minder buitenlandse gasten naar Drenthe. "Op sommige plekken kwamen bijvoorbeeld minder Duitse toeristen", legt Horstman van Marketing Drenthe uit.

