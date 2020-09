Je kunt straks in Assen niet meer om Harry Muskee heen

Het nieuwe verkeersplein verbindt de Rolderstraat met het Abel Tasmanplein. De rotonde is in mei geopend en ligt op een belangrijk verkeersknooppunt richting de Asser binnenstad, en gaat via de Roldertunnel richting Assen-Oost. Muskee, die in Assen-Oost is geboren en er ook jarenlang woonde, overleed op 26 september 2011 in zijn woonplaats Rolde. Hij zou deze zomer 79 jaar zijn geworden.

Op verzoek Bluesstichting

Het college van B&W kreeg vorig jaar het verzoek van Stichting Blues in Grolloo om een straat of plein naar Muskee te vernoemen. Cuby, zoals Muskee ook wel werd genoemd, legde de basis voor de Nederlandse bluesmuziek. En volgens voorzitter Lukas Koops van de Stichting is het heel logisch dat de naam van de blueslegende een plek krijgt in Assen. "Vanwege het feit dat Assen een belangrijke rol speelde in het leven van Muskee. Hij deed er van alles. Hij ging er naar school, voetbalde bij Achilles, volleybalde er, en speelde met Cuby & The Blizzards ook regelmatig in zalencentrum Bellevue. Dat waren roemruchte optredens vroeger bij het kerstvolleybal. Eigenlijk lag de bakermat van Cuby & The Blizzards in Assen", zo zegt Koops.

Harry Muskee (Rechten: RTV Drenthe)

Sporen verdwenen

Jammer is volgens de voorzitter, dat alles waar Harry Muskee zijn sporen heeft achtergelaten in de provinciehoofdstad verdwenen is. "Ik heb als schrijver eens een boekje geschreven voor Stichting Erfgoed Harry Muskee over zo'n 25 bluesspots. Dat ging over alle locaties die belangrijk zijn geweest voor Cuby & The Blizzards. Harry leefde toen nog, en ik ben met hem op pad geweest langs die plekken van betekenis. Toen ik met hem door Assen reed, bleek er van alle locaties waar hij sporen had liggen helemaal niks meer over. Zijn vroegere school aan de Noordersingel, zijn repetitieruimte, zijn woonhuis en het zalencentrum Bellevue. Alles is weg, geen spoor meer van te bekennen. Dan is het leuk dat er nu een rotonde naar hem vernoemd wordt", zegt Koops.

'Niet zomaar om Harry heen'

En ook de locatie spreekt Koops aan. "Het is een prominente plek in Assen. Dus je kunt straks niet meer zomaar om Harry Muskee heen, al moet je er natuurlijk wel omheen", lacht Koops.

Grolloo is volgens Koops de volgende stap van de stichting, om daar een straat naar Muskee vernoemd te krijgen. Het dorp wordt altijd met Muskee in verband gebracht, omdat daar de boerderij staat waar Cuby later neerstreek en waar heel wat beroemde muzikanten langskwamen. "Het C+B Museum is natuurlijk een mooie herinnering, en ook het borstbeeld wat in het dorp staat, maar we willen toch ook hier graag een mooi straatje naar hem vernoemd hebben."

Aa en Hunze nog

Voorzitter Koops is met zijn stichting nog bezig om daarvoor de gemeente Aa en Hunze warm te krijgen. "Maar in Aa en Hunze moet je kennelijk tien jaar dood wezen om een straat naar je vernoemd te krijgen. En daarvan is pas volgend jaar sprake met Muskee. Hij is volgend jaar september tien jaar dood, en dan zou hij 80 zijn. Ik denk een mooi moment om toch speciaal erbij stil te staan, met een straatje of pleintje in Grolloo", mijmert Koops.

