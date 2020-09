Terugblik: een half jaar corona in Drenthe

De 'anderhalvemetersamenleving' en 'het nieuwe normaal'; wie daar een jaar geleden over begon, werd ongetwijfeld voor gek verklaard. Nu geven we elkaar geen hand meer als we ons voorstellen, knuffelen we alleen nog met mensen bij wie we in huis wonen en zijn vele evenementen afgelast of aangepast. Achter het woord corona gaat voor veel mensen een hoop verdriet schuil, maar tegelijkertijd ook woede, machteloosheid, angst en ongeloof.

De eerste Noord-Nederlandse coronapatiënt was een medewerker van het Coevorder bedrijf Bannink Packaging uit Dalen. Hij had het Coronavirus opgelopen tijdens het carnaval vieren in Tilburg. Al snel bleek dat ook zijn vrouw en meerdere collega's besmet waren. In Zuidoost-Drenthe liep het aantal besmettingen in de eerste weken vrij vlot op, maar uiteindelijk verspreidde het virus zich over de hele provincie.

Maart

Op 31 maart zijn er vijf Drenten overleden aan het coronavirus en 127 officiële besmettingen in onze provincie gemeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Naar verwachting zijn het er meer, omdat in de eerste maanden na de virusuitbraak de testcapaciteit beperkt is. Niet iedereen met klachten kan worden getest en er zullen ook ongetwijfeld niet geteste mensen aan het virus zijn overleden. Die mensen zijn dus ook niet geregistreerd.

In maart verandert er een hoop in de samenleving. Vanaf half maart gaan Drentse horecagelegenheden, theaters, bioscopen en tal van andere voorzieningen dicht. Ook veel winkels sluiten de deuren en de scholen gaan dicht. Gezamenlijk sporten en muziekmaken mag niet meer, waardoor veel mensen hun hobby's niet meer kunnen uitoefenen. En - erg verdrietig - verpleeghuizen en woonzorgcentra zijn op slot gegaan. Dierbaren bezoeken die daar wonen, kan alleen via een 'raambezoek'.

In meerdere persconferenties licht onder anderen minister-president Rutte de maatregelen toe. De boodschap is telkens: 'Blijf zoveel mogelijk thuis, tenzij je een cruciaal beroep hebt. En als je toch naar buiten moet, hou je anderhalve meter afstand.' En 'Was je handen stuk'.

Op de laatste dag van maart kondigt Rutte aan dat scholen, kinderdagverblijven en horecagelegenheden nog zeker tot eind april dichtblijven. Dat geldt ook voor onder meer theaters en musea.

April

Terwijl veel bedrijven dicht zijn of veel minder werk hebben, lijkt voor de Drentse postbezorgers een tweede Kerstperiode in vier maanden tijd te zijn aangebroken. Mensen, die meer dan ooit thuiszitten, bestellen ook meer dan ooit online. Ondertussen vangen ziekenhuizen WZA in Assen en Treant-locatie Scheper ook veel coronapatiënten van buiten de provincie op, omdat ziekenhuizen elders in het land - vooral in Noord-Brabant en de Randstad - het grote aantal patiënten niet aankunnen.

In april blijkt ook dat de recreatiesector steeds verder in de knel komt. Waar het seizoen normaal gesproken deze maand volop begint, kan dat nu maar mondjesmaat. Ook wordt steeds duidelijker dat evenementen op losse schroeven komen te staan of al worden verplaatst naar volgend jaar. Dat geldt voor de TT, het laatste Holland International Blues Festival in Grolloo en de terugkeer van theatervoorstelling Het Pauperparadijs naar Veenhuizen.

Omdat het credo 'blijf thuis' van kracht blijft, wordt Koningsdag omgedoopt tot 'Woningsdag'. Iedereen, inclusief de koninklijke familie zelf, viert het Oranjefeest op een andere manier. Lintjes worden wel toegekend, maar de uitreiking wordt verplaatst naar later dit jaar. Het kabinet zegt dat onder andere basisscholen op 11 mei weer open kunnen, de horeca op 1 juni weer open mag en evenementen tot september verboden blijven.

Het officiële dodental in Drenthe ligt eind deze maand op 31 en het aantal besmettingen dat is vastgesteld, is gestegen naar 473.

Persconferentie 15 maart met Minister Bruin, Slob en gebarentolk Sluis (Rechten: Rijksoverheid)

Mei

Wat een bijzondere herdenk- en ook feestmaand had moeten worden - het hoogtepunt van 75 jaar bevrijding - wordt vooral een stille maand. Herdenken moest thuis. Het voormalige terrein van Kamp Westerbork blijft leeg. Bevrijdingsfestivals gaan de dag erna ook niet door.

Op 6 mei komt het kabinet met goed nieuws: mensen met contactberoepen, zoals kappers, masseurs en schoonheidsspecialisten mogen vanaf 11 mei weer aan de slag. Volwassenen mogen vanaf die dag ook weer buiten sporten als ze afstand zouden houden. Ook wordt duidelijk dat op 1 juni niet alleen de horeca, maar ook middelbare scholen, theaters, musea en bioscopen weer beperkt open mogen en dat de normale dienstregeling van het openbaar vervoer weer ingaat. Mondkapjes worden verplicht in het ov.

Ook wordt bekendgemaakt dat iedereen met klachten zich vanaf 1 juni bij de GGD kan laten testen en dat verpleeghuizen gaan proefdraaien met het mondjesmaat toelaten van bezoek voor de bewoners. Sportschoolhouders balen wel. Zij mogen pas in september hun deuren openen. Als alternatief wordt er bij veel sportscholen tijdelijk buiten lesgegeven. Recreatieondernemers balen ook: hun sanitaire voorzieningen mogen pas op 1 juli open. Onacceptabel en onlogisch, vinden ze.

Eind mei is het aantal vastgestelde coronabesmettingen in onze provincie gestegen naar 511. Veertig Drenten zijn inmiddels overleden aan het virus.

Juni

Horecaondernemers zijn er weken druk mee geweest, maar op Tweede Pinksterdag, 1 juni, mogen hun zaken weer open. Zalencentrum Meursinge in Westerbork heeft een groot pop-up terras op het parkeerterrein achter de zaak laten aanleggen, in Havelte heeft een ondernemer een dubbeldeks terras gebouwd, maar Drouwenermond spant met het Gruwelijk Bourgondisch Terras op het terrein van het Boerenrockfestival de kroon.

Gevangenen in Veenhuizen mogen vanaf 2 juni weer bezoek ontvangen. Gevangenissen Norgerhaven en Esserheem doen mee aan een landelijke proef van het versoepelen van de coronamaatregelen. Sinds half maart kregen gedetineerden geen bezoek meer en zaten ze dagelijks uren langer dan normaal 'op cel'. Middelbare scholieren mogen ook mondjesmaat weer naar school en ook culturele instellingen mogen weer open, zij het voor veel minder mensen tegelijkertijd.

Ondanks de positieve ontwikkelingen en meer vrijheden wordt ook steeds meer duidelijk over hoe bedrijven, maar ook de cultuursector te lijden hebben onder de coronacrisis. De toerismesector in Drenthe lijkt op te krabbelen, want onze provincie is opeens een populaire vakantiebestemming, maar nu vliegen naar het buitenland nog veel beperkter mogelijk is dan normaal ziet het er voor Groningen Airport Eelde somber uit.

De laatste week van juni maakt premier Rutte bekend dat voor bijeenkomsten buiten vanaf 1 juli geen maximaal aantal bezoekers meer geldt met een controle vooraf. Voor bijeenkomsten binnen geldt een maximum van honderd mensen. Er zijn 535 officiële besmettingen vastgesteld in Drenthe. 41 mensen uit onze provincie zijn overleden aan de gevolgen van COVID-19.

Juli

Sportscholen en sauna's hebben het voor elkaar gekregen om twee maanden eerder open te mogen dan het kabinet aanvankelijk wilde. Nu grotere groepen mensen samen mogen komen, beginnen ook veel kerken weer met zondagsdiensten met publiek. Alleen massaal meezingen mag niet.

Nu markten weer mogen en horecazaken en recreatiebedrijven weer open zijn, blijkt de 'anderhalvemetersamenleving' best een opgave. Sommige situaties blijken niet handig en moeten worden aangepast. Sommige bedrijven krijgen een boete of een dwangsom, als blijkt dat de coronamaatregelen worden overtreden.

Ondertussen heeft de GGD coronateststraten in Assen en Emmen geopend en wordt eind juli bekend dat Drenthe nog een extra testlocatie krijgt. Een paar dagen later wordt duidelijk dat die in Meppel komt.

Eind juli zijn er 551 Drenten positief getest op het virus. Er zijn in juli geen doden gevallen door corona.

Augustus

Begin augustus meldt het kabinet dat de corona-app vanaf halverwege deze maand getest wordt in Drenthe en Twente. Het was eigenlijk nog niet de bedoeling dat er alweer een persconferentie gegeven zou worden, maar premier Rutte en minister De Jonge doen het eerder omdat het aantal besmettingen vooral in het zuiden en westen van Nederland in rap tempo oploopt.

Op 17 augustus is de zomervakantie voorbij en gaan de basisscholen en middelbare scholen in Drenthe weer volledig open. De locatie Lariks van CS Vincent van Gogh voert vlak van tevoren een mondkapjesplicht in, die eind augustus ook weer verdwijnt.

Het normale leven komt aangepast weer op gang. Sportclubs en andere verenigingen zijn - met de nodige maatregelen - weer begonnen, maar er kan ook nog veel niet. Thuiswerken blijft ook na 1 september het advies, meldt het kabinet op 18 augustus tijdens een nieuwe persconferentie. "Om een tweede coronagolf te voorkomen, moeten we voorzichtig blijven", stelt premier Rutte. Thuis mogen we voorlopig niet meer dan zes gasten ontvangen, want gebleken is dat bij privéfeestjes veel besmettingen plaatsvinden.

Eind augustus wordt via de corona-app de eerste waarschuwing naar gebruikers in Drenthe gestuurd. Minister de Jonge maakt op 31 augustus bekend dat de app landelijk nog niet op 1 september wordt gepresenteerd, zoals gepland. Hij wil eerst de corona-spoedwet afwachten.

Na een half jaar zijn er in totaal 611 mensen in Drenthe besmet of besmet geweest met het virus. Het dodental ligt officieel nog altijd op 41.