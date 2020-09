Transport windmolens Veenkoloniën vannacht begonnen

Vanuit Duitsland komen de torenonderdelen op grote vrachtwagens aan. De eerste onderdelen worden naar de omgeving van Valthermond gebracht. "Er zijn nu twee torenonderdelen gekomen van de in totaal zes stuks. Die worden later deze week gebracht", legt Pieter de Boer van transporteur Van der Vlist uit, terwijl hij langs de Drentse Mondenweg kijkt naar de vrachtwagens met turbine-onderdelen verderop in het land.

Torenonderdelen uit Duitsland

De vrachtwagens met de onderdelen van de mast komen vanuit Duitsland en rijden via de zuidkant van het windpark het gebied in. Daar rijden ze eerst een stuk door, keren ze achterwaarts om om op de goede weghelft te komen zodat de vrachtwagens zo via rijplaten in de berm de bocht kunnen nemen.

Het vervoer van de torenonderdelen uit Duitsland (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Vlak nadat de twee torenonderdelen er zijn, komt het bericht dat het transport van de wieken, de zogeheten rotorbladen, later is. In plaats van drie uur is de verwachtte aankomsttijd, vier uur geworden. Uiteindelijk zijn de rotorbladen om kwart voor vijf op de bestemming. "Dat kwam omdat we in Moerdijk wat problemen hadden qua ruimte, maar dat gaan we verhelpen", zegt projectleider Alwin de Groot van Van der Vlist. "En dan zijn ze in vervolg een uur of anderhalf uur eerder."

Vanuit Moerdijk

Vanuit Moerdijk komen de rotorbladen van 67 meter vanuit Emmen over de N34 naar Gasselte toe. De afrit van de N34 kan aan die kant niet gebruikt worden, vanwege de bomen die er staan. "Daarom rijden ze eerst een stuk door, dan gaan ze achteruit de oprit op. Langs de rotonde nog een stuk op de afrit achteruit. Om de bocht naar rechts te kunnen maken", zegt De Groot. "En dan zijn ze vanaf hier nog een uur onderweg naar de plek." Het transport vanuit Moerdijk vertrok gisteravond om acht uur.

Nadat de bouw van de lijn bij Valthermond is begonnen, gaat het werk verder bij Nieuwediep. Medio 2021 is het windpark af is de planning. Later vandaag begint ook het neerzetten van het eerste torendeel, dat vannacht geleverd is.

Wind

Er is wel een globale planning, zegt woordvoerder Elzo Springer. "Maar veel hangt ook af van de wind. Er is nu een kleine kraan die het eerste deel overeind kan zetten, maar het hijsen kan nog niet omdat de grote kraan daarvoor er nog niet is. Een turbine neerzetten kost in principe één dag, maar bij de testmolen duurde het ook vijf dagen, omdat sommige werkzaamheden door de wind stil moesten worden gelegd."

In totaal komen er 45 windmolens van 210 meter hoogte in de Veenkoloniën. De eerste testmolen staat sinds vorig jaar juni bij 1e Exloërmond.

De rotorbladen komen bij Gasselte de N34 af (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Lees ook: